Zelensky se diz 'comprometido' por acordo com Trump sobre Guerra da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se disse "absolutamente comprometido" em chegar a um acordo com os Estados Unidos sobre o fim da Guerra da Ucrânia.

O que aconteceu

Membros do governo ucraniano vão encontrar representantes dos EUA na Arábia Saudita nesta semana para debater um cessar-fogo. Encontro acontece após bate-boca com o presidente Donald Trump na última discussão sobre o tema.

"Tenho certeza que reunião [com Estados Unidos] será produtiva", diz Zelensky. Em vídeo publicado no X, presidente afirmou que "Ucrânia busca a paz desde o primeiro segundo da guerra" e que "a chave é agir de forma rápida e eficaz". Zelensky também vai à Arábia Saudita, para conversar com o príncipe herdeiro Mohammed Bin Salman, mas somente representantes ucranianos vão se reunir com os americanos.

Enviados dos EUA também se reuniram com russos para discutir guerra. O encontro, realizado em fevereiro em Riad, não incluiu representantes ucranianos, o que gerou preocupação em Kiev e entre seus aliados europeus.

Zelensky cita "propostas realistas" de comunidade internacional. O presidente ucraniano afirmou que seu governo está conversando com vários chefes de Estado para "garantir a paz". Na última semana, ele se reuniu com representantes do Reino Unido e líderes europeus. "Acredito que decisões vão seguir", completou.

Trump disse que é mais fácil negociar com Putin, presidente russo. Na última sexta-feira, o republicano disse ainda que "confia" em Vladimir Putin para encerrar a guerra, mas que não desconsidera aplicar sanções contra a Rússia até que um acordo final seja assinado. Os EUA já aplicam duras sanções contra o Kremlin, e não ficou claro o que Trump está ameaçando.

Mais cedo, presidente americano disse que Zelensky tirou dinheiro dos EUA sob Biden como se tira "doce de criança". Em fala à Fox News, Trump voltou a afirmar que o ucraniano não "está sendo grato", algo dito durante o bate-boca entre os dois e refutado por Zelensky. "Ele é um cara inteligente e um cara durão e tirou dinheiro deste país sob Biden como doce de criança. Foi tão fácil", disse. Na última semana, Trump cortou o auxílio financeiro e de inteligência para o exército ucraniano.

Já Zelensky brincou por não usar terno. Hoje, o presidente jocosamente pediu desculpa por não estar usando terno em um evento cultural em Kiev. A fala é referência ao encontro com Donald Trump, em que o repórter Brian Glenn questionou o motivo dele não usar a vestimenta padrão na Casa Branca, ou se ele mesmo tinha um terno. Zelensky pontou que voltará a usar trajes comuns a chefes de estado quando Guerra da Ucrânia terminar.

Republicano vai mandar "enviado especial". O bilionário Steve Witkoff, que também participou das reuniões de cessar-fogo em Gaza e dos encontros com russos, vai comparecer à discussão na Arábia Saudita. Do lado ucraniano, estarão o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha, o chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, e o ministro da Defesa, Rustem Umerov.

Rússia realizou ataques de larga escala nos últimos dias. Ontem, um ataque com mísseis balísticos matou 14 pessoas na região e feriu 37, enquanto um ataque com drones deixou três mortos e sete feridos. Ambos os ataques aconteceram na região de Donetsk. Hoje, os russos anunciaram que conquistaram dois vilarejos na Ucrânia — um na região de Sumi, e outro na região de Donetsk.

*Com Reuters