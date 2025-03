Trump não aliviará tarifas relacionadas ao fentanil, diz secretário de Comércio dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai diminuir a pressão sobre as tarifas sobre o México, Canadá e China relacionadas ao manuseio do fentanil, disse o Secretário de Comércio dos EUA Howard Lutnick neste domingo.

"Se o fentanil acabar, acho que isso vai acabar. Mas se o fentanil não acabar, ou se ele não tiver certeza sobre isso, ele vai ficar assim até se sentir confortável", disse Lutnick sobre o opioide viciante e mortal em uma entrevista ao "Meet the Press" da NBC. "Isso é preto no branco. Você tem que salvar vidas americanas."

As tarifas dos EUA de 25% sobre as importações de aço e alumínio entrarão em vigor conforme programado na quarta-feira, disse Lutnick durante a entrevista. Canadá e México são os maiores exportadores dos metais para os mercados dos EUA, com o Canadá em particular respondendo pela maioria das importações de alumínio.

Lutnick também rejeitou os temores de que as tarifas globais de Trump causariam uma recessão nos Estados Unidos.

"De forma alguma", ele disse. "Não haverá recessão na América."

No entanto, o secretário de comércio reconheceu que as tarifas levariam a preços mais altos para os consumidores dos EUA em produtos feitos no exterior.

"Alguns produtos feitos no exterior podem ser mais caros, mas os produtos americanos ficarão mais baratos, e esse é o ponto", disse Lutnick.

(Reportagem de Doina Chiacu)