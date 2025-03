Trump diz que EUA já atraíram Honda e Toyota devido às tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a economia está passando por um período de transição com as novas medidas implementadas na atual administração.

Em entrevista à Fox News, exibida neste domingo, 9, ele afirmou que as empresas estão respondendo às medidas tarifárias contra importações com anúncios para aumentar a fabricação no País.

"A Honda, a Toyota... todos estão vindo (para os EUA). Essa é a nossa mensagem: fabriquem aqui, pois não haverá tarifa", afirmou o presidente na entrevista.

Questionado sobre a razão pela qual os mercados acionários estão reagindo mal a algumas medidas anunciadas pelo governo até agora, o presidente afirmou que os efeitos devem ser sentidos no longo prazo.

"Tenho que construir um país forte, não dá para prestar atenção no mercado", afirmou Trump.