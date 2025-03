Tarifas sobre produtos de México e Canadá podem subir ainda mais no futuro, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que poderá elevar as tarifas de importação impostas ao México e ao Canadá no futuro. "As tarifas podem subir com o passar do tempo, elas podem subir mais", disse ao canal Fox News, em entrevista que foi ao ar neste domingo, 9.

Trump deu a declaração em resposta a uma pergunta da apresentadora Maria Bartiromo, que observou que executivos de empresas precisam de previsibilidade e questionou se haveria mais clareza nas questões tarifárias, em meio a anúncios e recuos protagonizados pelo governo dos EUA nas últimas semanas. "Isso não é clareza?", declarou.

Na quinta-feira, 6, o governo norte-americano anunciou a suspensão até 2 de abril das taxas de 25% sobre produtos do México e do Canadá que havia imposto dois dias antes. O Canadá, por sua vez, anunciou retaliação na mesma medida, e o México tinha ficado de divulgar medidas de retaliação neste domingo.

"Eu quis ajudar o México e o Canadá com a suspensão, em certa medida. Nós somos um país muito, muito grande, e eles fazem muitos de seus negócios conosco", disse Trump. "E eu queria ajudar as montadoras americanas", acrescentou. As fabricantes norte-americanas de veículos importam muitas peças dos vizinhos.

"Em 2 de abril, se torna recíproco, o que eles cobrarem de nós, nós cobraremos deles", destacou, ameaçando retaliações sobre eventuais respostas destes países às taxas. "Isso (a suspensão) é por curto prazo, mas para as montadoras e o USMCA (Acordo Estados Unidos, México, Canadá, assinado pelo próprio Trump em seu primeiro mandato), achei que seria uma coisa justa, e então dei uma pequena pausa", declarou.

O presidente dos EUA disse também que, "por anos, os grandes globalistas têm tirado dinheiro" do país, "todas as nações do mundo" e "todas as empresas de fora", "em níveis nunca vistos". "O que nós vamos fazer é apenas tomar de volta, tomar muito de volta", afirmou.

Trump prometeu ainda incentivos fiscais internos por meio de uma lei sobre o tema.