Swiatek atropela Yastremska e vai às oitavas do WTA 1000 de Indian Wells

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, se classificou para as oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells com uma vitória arrasadora sobre a ucraniana Dayana Yastremska (N.46) neste domingo (9).

Swiatek venceu os dez primeiros games do duelo e fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-2, em apenas uma hora e cinco minutos.

"Controlei a partida desde o início, estou feliz com o meu desempenho", disse a polonesa de 23 anos após a vitória. "Estava um pouco cansada no final, é sempre difícil terminar uma partida como essa, mas consegui manter a intensidade".

Duas vezes campeã em Indian Wells (2022 e 2024), Swiatek vai enfrentar nas oitavas a vencedora do confronto entre as tchecas Karolina Muchova (N.15) e Katerina Siniakova (N.59).

