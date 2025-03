Suspeito gravou trajeto feito por Vitória antes de desaparecer, diz polícia

Do UOL, em São Paulo

Daniel Lucas Pereira, um dos suspeitos de envolvimento na morte de Vitória Regina de Sousa, 17, em Cajamar (SP), gravou diversas vezes o trajeto feito por ela antes de desaparecer, segundo a polícia.

O que aconteceu

As imagens foram encontradas no celular dele, segundo disse Luiz Carlos do Carmo, diretor da Polícia Civil na Grande São Paulo. "O celular dele está sendo encaminhado para perícia, mas já visualizamos que nele tem imagens gravadas no caminho entre o ponto de ônibus até a residência da vítima", afirmou ao Domingo Espetacular, da TV Record.

A Justiça negou no sábado o pedido de prisão de Daniel. A juíza Juliana Junqueira entendeu que não havia necessidade de prisão temporária, já que apenas uma foto o ligava ao caso.

Daniel disse que fotografou o Corolla, um dos veículos citados na investigação, no dia seguinte ao desaparecimento de Vitória em meio a notícias que colocavam o carro na cena do crime. O veículo pertence a Maicol Antônio Sales dos Santos, preso no sábado.

Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado de Vitória, também é investigado pelo crime. Ele apresentou versões diferentes no depoimento à polícia e, segundo as investigações, estaria perto do ponto de ônibus onde a adolescente sumiu.

Advogado contesta informações da investigação. Ao UOL, Edemm Shalon, que representa Gustavo, diz que o jovem está sendo ameaçado na internet. O advogado descreve Gustavo como um trabalhador autônomo, "pai de um garoto de 4 anos, amigável, de família humilde". "Infelizmente, o que o vinculou foi uma mensagem que Vitória enviou para ele no ponto de ônibus. Ele não teve culpa nenhuma", diz.

A reportagem não conseguiu localizar as defesas de Daniel e Maicol. O espaço está aberto para manifestação.

Relembre o caso

Vitória desapareceu no fim de fevereiro. Ela saiu do trabalho, pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

Corolla passou pelo trajeto da jovem. Segundo a polícia, o carro teria perseguido a adolescente. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

Polícia investiga se PCC está envolvido. Segundo o delegado Aldo Galiano, Vitória foi encontrada com o cabelo raspado — o que é considerado um sinal deixado pela facção paulista por traição amorosa. Galiano também disse que, há quatro meses, um integrante do PCC foi preso na área onde o corpo foi encontrado.