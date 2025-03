SOS Méditerranée resgata 25 migrantes na Líbia

O "Ocean Viking", embarcação que funciona como ambulância fretada pela SOS Méditerranée, resgatou 25 pessoas neste domingo (9) no mar da Líbia, incluindo três mulheres e sete crianças, anunciou a ONG com sede em Marselha, no sul da França.

Entre os resgatados, cinco menores desacompanhados, três mulheres e duas crianças com menos de quatro anos "estão se recuperando atualmente, atendidos pelas equipes da IFRC (Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho) e da SOS Méditerranée a bordo", afirma o comunicado da organização.

A embarcação foi localizada devido a um alerta emitido pelo Alarm Phone, um número usado por migrantes com dificuldades durante a travessia do Mediterrâneo.

Segundo os últimos números da Organização Internacional para as Migrações (OIM), 247 pessoas que tentavam chegar à Europa desapareceram ou morreram no Mar Mediterrâneo desde o início do ano.

Em 2024, foram 2.360 pessoas, a grande maioria no Mediterrâneo central, uma das rotas migratórias mais mortais do mundo.

