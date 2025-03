Setor imobiliário da China mostra mudanças positivas, diz ministro

Por Kevin Yao e Joe Cash e Ellen Zhang

PEQUIM (Reuters) - O setor imobiliário da China está mostrando mudanças positivas e a confiança do mercado está melhorando, disse seu ministro da habitação neste domingo, enquanto os formuladores de políticas tentam definir um tom mais otimista para a economia este ano em face da crescente pressão comercial dos Estados Unidos.

Os comentários vêm após vários anos difíceis para o outrora próspero setor imobiliário, com o investimento imobiliário caindo mais do que o registrado no ano passado e as vendas de imóveis e novas construções caindo em um ritmo de dois dígitos, pesando fortemente no crescimento econômico.

Em uma coletiva de imprensa nos bastidores de uma reunião anual do parlamento em Pequim, o ministro da habitação Ni Hong disse que "desde janeiro e fevereiro, o mercado imobiliário manteve uma tendência positiva de interromper os declínios e retornar à estabilização".

A China não divulgará os números do início de 2025 para vendas e inícios de construção de imóveis até 17 de março, mas analistas da Nomura disseram em uma nota recente que as vendas e os preços no início deste ano estavam se mantendo melhores do que o esperado nas maiores cidades da China.

Ainda assim, analistas procurados pela Reuters no mês passado esperam que os preços dos imóveis caiam ainda mais este ano e não esperam uma recuperação do mercado até 2026.

Alguns analistas estimam que os preços médios dos imóveis caíram de 20% à 30% desde o pico em agosto de 2021. Isso desencadeou graves crises de caixa e levou a projetos incompletos, inadimplência de dívidas de desenvolvedores e até mesmo protestos públicos de compradores de imóveis, prejudicando o sentimento do mercado.

Sinais de estabilização ou mesmo uma leve recuperação no mercado imobiliário podem ajudar a amortecer a economia da China do impacto das crescentes tarifas comerciais dos EUA sobre produtos chineses.

(Reportagem de Kevin Yao e Joe Cash)