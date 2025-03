Rússia reivindica avanços em nova região ucraniana

A Rússia reivindicou, neste domingo (9), a captura de uma localidade na região de Sumy, na Ucrânia, pela primeira vez desde o início do conflito em 2022, enquanto soldados ucranianos lutam na região vizinha de Kursk, na Rússia.

A Ucrânia controla uma pequena parte desta região russa desde que lançou uma ofensiva em meados de 2022. O objetivo é usar essas conquistas como moeda de troca em futuras negociações de paz.

As delegações ucraniana e americana se reunirão na Arábia Saudita na terça-feira, depois que Washington congelou nesta semana sua ajuda militar a Kiev e sua troca de informações.

A Ucrânia está em uma posição delicada tanto na frente diplomática, criticada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, quanto na frente militar.

Em Sumy, o Ministério da Defesa russo anunciou a captura da pequena localidade de Novenke, na fronteira com a região russa de Kursk.

Sumy foi parcialmente ocupada no início da invasão russa há três anos, mas as tropas russas se retiraram no início de 2022.

A captura de Novenke marca a primeira vez que a Rússia toma uma localidade em Sumy desde a retirada.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse em fevereiro que suas forças entraram na Ucrânia pela região de Kursk, o que Kiev chamou de "mentira".

- Retrocesso ucraniano em Kursk -

O vilarejo de Novenke está localizado cerca de 10 quilômetros a oeste de Sodya, a principal cidade controlada por Kiev em Kursk.

A Rússia já recapturou mais de dois terços do território inicialmente tomado pela Ucrânia em Kursk e anunciou neste domingo que havia recapturado o vilarejo de Lebedevka. Em fevereiro, a Ucrânia disse que ainda controlava cerca de 500 km2.

Paralelamente, o Exército russo, mais bem armado e mais numeroso, continua avançando no leste da Ucrânia, apesar das pesadas perdas e em um ritmo mais lento do que no final do ano passado.

Neste domingo, reivindicou a tomada de outro vilarejo na região de Donetsk, Kostyantynopil, a 50 km da cidade de Donetsk, ocupada pela Rússia.

As delegações ucraniana e americana devem viajar para a Arábia Saudita na terça-feira para uma reunião para definir "uma estrutura para um acordo de paz e um cessar-fogo inicial", de acordo com Steve Witkoff, enviado dos EUA para o Oriente Médio.

A Ucrânia não deu mais detalhes sobre quais questões seriam abordadas.

O país enviará uma equipe de altos funcionários, incluindo o chefe da administração presidencial e os ministros das Relações Exteriores e da Defesa.

Desde sua chegada à Casa Branca, o presidente americano fez uma reviravolta diplomática radical ao aproximar-se de Vladimir Putin e criticar o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Trump diz que quer acabar com a guerra o mais rápido possível, mas Kiev teme ser forçada a grandes concessões territoriais.

