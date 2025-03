Reunião EUA-Hamas foi muito útil, diz enviado norte-americano Boehler

WASHINGTON (Reuters) - O enviado do presidente Donald Trump para assuntos referentes a reféns, Adam Boehler, disse neste domingo que as reuniões dos Estados Unidos com o Hamas sobre a libertação de reféns mantidos em Gaza foram muito úteis e ele não descartou encontros adicionais com o grupo militante palestino.

Boehler disse que suas reuniões com líderes do Hamas nos últimos dias foram projetadas para identificar qual era o objetivo final do grupo com o objetivo de encerrar as hostilidades.

"Acho que foi uma reunião muito útil. Foi muito útil ouvir algumas idas e vindas", disse Boehler em uma entrevista no "State of the Union" da CNN.

Boehler disse que entendia a consternação e a preocupação expressas pelo oficial israelense Ron Dermer sobre seu contato direto com o Hamas, mas enfatizou que tinha um objetivo claro em suas conversas.

"Nós somos os Estados Unidos. Não somos um agente de Israel", disse Boehler. "Temos interesses específicos em jogo, e nos comunicamos de um lado para o outro.

"O que eu queria fazer era dar um salto inicial em algumas negociações que estavam em um lugar muito frágil. E eu queria dizer ao Hamas, qual é o objetivo final que vocês querem aqui?"

As discussões entre Boehler e Hamas romperam com uma política de décadas de Washington contra negociações com grupos que os EUA classificam como organizações terroristas.

Os enviados dos EUA devem estar na região esta semana para continuar as negociações sobre um cessar-fogo em Gaza.

Boehler disse acreditar que algo poderia ser feito com relação aos reféns de Gaza dentro de semanas, mas não entrou em detalhes. Ele disse que acredita que um acordo pode ser feito para que todos os prisioneiros possam sair, não apenas os americanos que estão presos no enclave.

Separadamente, Boehler disse que não sabia se o jornalista americano Austin Tice estava vivo na Síria.

"Eu irei à Síria e farei o melhor que puder para descobrir", disse Boehler. "Se ele estiver lá. Vou trazê-lo para casa."

(Reportagem de Doina Chiacu)