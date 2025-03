Canadá: quem é Mark Carney, o primeiro 'outsider' a ocupar cargo de premiê

O economista Mark Carney, 59, foi eleito hoje o novo líder do Partido Liberal do Canadá e será o novo primeiro-ministro pelos próximos meses após a renúncia de Justin Trudeau. Ele já comandou os bancos centrais do Canadá e da Inglaterra e adotou um discurso de retaliação contra os EUA pelas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Carney é a primeira pessoa nunca eleita para um cargo político a ocupar a função de premiê no Canadá. Apesar da falta de experiência política, ele disse que seu histórico como a primeira pessoa a servir como chefe de dois bancos centrais significava que ele era o melhor candidato para lidar com Trump.

Até entrar na disputa pela liderança do Partido Liberal, Carney, formado em Harvard, administrou uma empresa canadense de gestão de ativos. Em 2019, ele foi nomeado enviado especial das Nações Unidas para ação climática e finanças.

Antes disso, o ex-banqueiro acumulou uma fortuna durante os 13 anos em que atuou no setor de investimentos do banco americano Goldman Sachs. Foi depois dessa experiência que assumiu a chefia do Banco do Canadá e ajudou o país durante a crise financeira de 2008.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro chefe estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas o consideram responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

A estratégia de Carney de representar a renovação funcionou, analisa especialista. "Mark Carney conseguiu impor a ideia de que representa a renovação e que sua experiência passada como chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra lhe dá a experiência para poder enfrentar Donald Trump e chegar a um acordo com ele", explica Frédéric Boily, professor de ciência política na Universidade de Alberta.

Guerra comercial

Carney terá como prioridade negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaça elevar tarifas impostas ao Canadá. Durante a campanha, o economista defendeu que o governo canadense retaliasse os EUA com novas tarifas.

Nas últimas semanas, a questão que dominou o debate no Canadá foi quem é a pessoa certa para confrontar Trump. "Estamos enfrentando a crise mais grave da nossa existência. Tudo na minha vida me preparou para este momento", disse Carney em seu último comício de campanha, anteontem (7).

O ex-banqueiro também terá que alinhar o Partido Liberal para as próximas eleições gerais. Os liberais aparecem empatados nas pesquisas para esse pleito, que escolhe os próximos integrantes do Parlamento. O líder do partido com mais votos se torna primeiro-ministro pelos próximos quatro anos.

Os EUA protagonizam uma guerra comercial contra Canadá, México e China desde que Donald Trump tomou posse. O republicano responsabiliza os países pelo contrabando da droga fentanil, e, no caso dos mexicanos, de não combaterem a imigração ilegal. No início da semana passada, o republicano impôs tarifas de 25% para a importação dos produtos canadenses e mexicanos e de 20% para os chineses.

Anteontem, Trump anunciou uma trégua na disputa. O presidente isentou das tarifas de 25% uma parte significativa dos produtos de ambos os países até 2 de abril.

*Com informações da AFP, Reuters e RFI