Pressões deflacionárias da China se aprofundam em fevereiro

PEQUIM (Reuters) - Em fevereiro, o índice de preços ao consumidor da China não atendeu às expectativas e caiu no ritmo mais acentuado em 13 meses, enquanto a deflação dos preços ao produtor persistiu, uma vez que a demanda sazonal diminuiu e as famílias permaneceram cautelosas em relação aos gastos em meio a preocupações com emprego e renda.

Na semana passada, Pequim prometeu maiores esforços para impulsionar o consumo diante da escalada da guerra comercial com os Estados Unidos, mas os analistas esperam que as pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo se arrastem.

O governo definiu a meta de crescimento econômico para 2025 em cerca de 5%, sem alterações em relação ao ano passado, enquanto reduziu a meta de inflação anual para cerca de 2%, em comparação com cerca de 3% no ano passado.

O índice de preços ao consumidor (IPC) caiu 0,7% no mês passado em relação ao ano anterior, revertendo o aumento de 0,5% registrado em janeiro, segundo dados do National Bureau of Statistics (NBS) divulgados neste domingo.

Foi a primeira contração do índice desde janeiro de 2024, e pior do que a queda de 0,5% estimada pelos economistas em uma pesquisa da Reuters.

"A economia da China ainda enfrenta pressão deflacionária. Embora o sentimento tenha melhorado com os desenvolvimentos no setor de tecnologia, a demanda doméstica continua fraca", disse Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

Como as exportações enfrentam os riscos da guerra comercial, a política fiscal precisa se tornar mais proativa, disse ele, observando que o setor imobiliário da China também continua com dificuldades.

"A política monetária também precisa ser afrouxada ainda mais com cortes na taxa de juros e no índice de reservas obrigatórias, conforme indicado pelo relatório de trabalho do governo."

O núcleo do IPC, excluindo os preços voláteis de alimentos e combustíveis, caiu 0,1% em fevereiro, a primeira queda desde janeiro de 2021.

Os preços dos alimentos caíram 3,3% no mês passado, contra um aumento de 0,4% em janeiro. As celebrações do Ano Novo Lunar, o maior feriado anual do país, caíram no final de janeiro em comparação com fevereiro do ano passado, levando a preços mais altos de alimentos e serviços relacionados ao turismo em janeiro.

O estatístico do NBS, Dong Lijuan, disse em uma nota neste domingo que a base alta do IPC de fevereiro de 2024 provocou a queda do índice no mês passado: "Se excluirmos o impacto dos diferentes meses do Ano Novo Lunar, o IPC aumentou 0,1% em relação ao ano anterior em fevereiro"

Em uma base mensal, o IPC caiu 0,2%, contra um aumento de 0,7% em janeiro e abaixo da previsão de queda de 0,1%.

Para reanimar a demanda doméstica lenta, a China dobrou sua alocação para um programa ampliado de subsídios ao consumidor para veículos elétricos, eletrodomésticos e outros bens para 300 bilhões de iuanes (US$41,42 bilhões) este ano.

No entanto, medidas mais profundas para lidar com seu sistema de bem-estar social incompleto ainda estão longe de serem tomadas, o que deixa os consumidores e as empresas cautelosos em relação aos gastos em meio a uma recuperação econômica hesitante.

Os principais problemas estão na "fraca capacidade e disposição para o consumo", disse o Ministro do Comércio, Wang Wentao, na quinta-feira, nos bastidores da reunião parlamentar anual.

No relatório de trabalho do governo deste ano, divulgado na terça-feira, o consumo foi mencionado 31 vezes, em comparação com 21 no ano passado, superando as referências à tecnologia.

O índice de preços ao produtor caiu 2,2% em relação ao ano anterior em fevereiro, diminuindo em relação à queda de 2,3% em janeiro e a menor contração em seis meses, mas não atingindo a previsão de queda de 2,1%.

Os preços ao produtor da China estão caindo desde setembro de 2022.

As ameaças de tarifas globais e o excesso de capacidade industrial no país estão empurrando os exportadores chineses para guerras de preços em todo o mundo, forçando muitos deles a cortar os preços de seus produtos e salários.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Ellen Zhang e Ryan Woo; edição de Kim Coghill)