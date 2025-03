Pior incêndio florestal do Japão em meio século foi controlado

As autoridades municipais em Ofunato, norte do Japão, disseram neste domingo (9) que o pior incêndio florestal do país em mais de 50 anos estava agora sob controle.

O fogo devastava as montanhas desta região rural desde 26 de fevereiro. Os incêndios mataram pelo menos uma pessoa e danificaram cerca de 210 edifícios, forçando mais de 4.200 moradores a se retirar, disseram as autoridades locais.

"Após uma vistoria aérea, determinamos que o fogo não apresenta mais risco de se espalhar. Declaro que o fogo está agora sob controle", disse o prefeito de Ofunato, Kiyoshi Fuchigami, em uma entrevista coletiva.

As chamas consumiram cerca de 2.900 hectares (7.000 acres), superando o recorde anterior de 2.700 hectares (6.800 acres) estabelecido pelo incêndio de 1975 na ilha de Hokkaido.

As condições climáticas úmidas, que começaram na quarta-feira após um período de seca recorde, ajudaram a controlar o incêndio.

No ano passado, o Japão registrou o verão mais quente de sua história, à medida que a mudança climática eleva as temperaturas em todo o planeta.

O número de incêndios florestais no Japão diminuiu desde seu pico na década de 1970. Esses incêndios geralmente ocorrem entre fevereiro e maio, quando o ar está seco e sopram ventos fortes.

Nos últimos anos, cerca de 1.300 incêndios foram registrados no arquipélago japonês a cada ano.

