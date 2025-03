Papa Francisco tem 'ligeiras melhoras' e segue 'estável', diz Vaticano

O estado de saúde do papa Francisco, internado há 24 dias, se manteve "estável" hoje. Um novo boletim foi divulgado pelo Vaticano no fim deste domingo.

O que aconteceu

Papa tem "ligeiras melhoras graduais". Seu quadro clínico, porém, permanece "complexo", indicou o Vaticano, o que justifica a decisão dos médicos de manterem o prognóstico reservado.

O Santo Padre recebeu visitas do secretário de Estado, cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, dom Peña Parra. Francisco acompanhou do hospital os exercícios espirituais da Cúria Romana e participou da missa com quem o assiste nestes dias.

Francisco está internado há três semanas com pneumonia bilateral. A saúde do pontífice tem alternado entre pioras e leves melhoras, mas nos últimos dias ele não apresentou novos quadros de insuficiência respiratória, nem teve febre.

O papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. É a quarta hospitalização durante o papado. Da última vez ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a Igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.