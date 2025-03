Papa agradece médicos após boletim apontar melhora - Internado desde 14 de fevereiro, Francisco também agradeceu àqueles que estão rezando por sua melhora. Último boletim médico apontou que papa tem mostrado "boa resposta" ao tratamento hospitalar.O papa Francisco agradeceu "de coração" neste domingo (09/03) os cuidados que vem recebendo dos médicos durante sua hospitalização por problemas respiratórios e elogiou aqueles que estão próximos dos doentes ou "passando por um momento difícil".

"Durante minha longa hospitalização, eu também experimentei a dedicação do serviço e a ternura no atendimento, especialmente por parte dos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço do fundo do meu coração", disse o pontífice em uma mensagem preparada para o Angelus, mas divulgada por escrito pela Santa Sé. A mensagem foi divulgada um dia após um boletim médico informar que o jesuíta argentino, de 88 anos, vem respondendo bem ao tratamento para a pneumonia bilateral.

E acrescentou: "Enquanto estou aqui, penso em tantas pessoas que, de várias maneiras, estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disto, do 'milagre da ternura' que acompanha aqueles que estão passando por um momento difícil, e traz um pouco de luz na noite da dor."

Ele também agradeceu àqueles que estavam rezando por sua recuperação: "Agradeço a todos do fundo do meu coração! Eu também rezo por vocês", disse ele, antes de se juntar à Cúria Romana "espiritualmente" do hospital em exercícios espirituais para a Quaresma.

Francisco está hospitalizado desde 14 de fevereiro no hospital Gemelli, em Roma, com pneumonia bilateral e, desde então, não pôde aparecer na janela do Palácio Apostólico para o Angelus nem presidir missas ou ritos nas últimas semanas.

O papa se limita a preparar as homilias ou catequeses, que depois são divulgadas por escrito pelo Vaticano.

Neste domingo, por exemplo, ele preparou a homilia da Missa do Jubileu do Voluntariado, que reuniu milhares de membros da Proteção Civil e agentes humanitários do mundo inteiro em Roma para este Ano Santo e que foi presidida pelo cardeal Michael Czerny.

Mais tarde, em sua mensagem do Angelus, o pontífice argentino agradeceu a esses voluntários pela "proximidade e ternura" com que, segundo ele, cuidam das pessoas em um mundo "muito dependente da lógica do mercado".

"Nas nossas sociedades, demasiado dependentes da lógica do mercado, onde tudo corre o risco de ficar sujeito aos critérios do interesse próprio e da busca do lucro, o voluntariado é uma profecia e um sinal de esperança, porque testemunha a primazia da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados", afirmou.

jps (EFE, AFP)