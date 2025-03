'Nem americanos, nem dinamarqueses': nativos da Groenlândia celebram identidade após ameaças de Trump

Com seus brincos e tatuagens inuítes claramente em evidência, a historiadora Ujammiugaq Engell, como muitos outros moradores da Groenlândia, exibe com orgulho uma identidade cultural recentemente redescoberta que os objetivos expansionistas de Donald Trump só serviram para reunir e galvanizar.

"Eu sou uma mistura, tenho orgulho da minha herança groenlandesa e da minha herança dinamarquesa", confidencia a jovem, que nasceu há cerca de 30 anos de um casal binacional e que, depois de estudar em Copenhague, voltou a viver em Nuuk, a capital da Groenlândia, onde é curadora de um museu.

Idioma marginalizado, proibição de tatuagens tradicionais, esterilizações forçadas, crianças retiradas à força de suas famílias... nos três séculos de sua presença na ilha, a Dinamarca adotou uma política de assimilação que deixou manchas em sua consciência nacional, e muita amargura em sua antiga colônia.

Ao conquistar gradualmente a autonomia na segunda metade do século 20, a população da Groenlândia, quase 90% da qual ainda é inuíte, redescobriu tradições que haviam sido suprimidas por muito tempo.

Os braços de Ujammiugaq Engell são cobertos com uma infinidade de pontos em uma fileira que, explica essa historiadora, simbolizam orifícios que supostamente permitem a circulação dos espíritos.

"Todas as mulheres costumavam usar [tatuagens], mas elas desapareceram com a história colonial e a influência do cristianismo", explica ela. "Há cerca de dez anos, elas começaram a reintegrar nossa cultura."

"Nem dinamarquês, nem americano"

O cronograma para alcançar a independência, uma meta apoiada por todos os principais partidos, é uma das questões em jogo nas eleições legislativas a serem realizadas no território ártico na terça-feira.

No período que antecedeu a votação, as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que quer colocar as mãos na Groenlândia, sem descartar o uso da força, feriram o orgulho dos habitantes.

"Isso tem muito a ver com a maneira como estamos começando a entender nossa própria importância e nossa própria identidade nacional", diz Ujammiugaq Engell.

"Descolonização mental"

Ebbe Volquardsen, professor de história cultural da Universidade da Groenlândia, diz ter observado uma "descolonização mental" entre os groenlandeses nos últimos cinco anos.

"A descolonização mental é um processo (...) em que você tenta se conscientizar dos padrões de pensamento colonial que internalizou em sua maneira de pensar e de perceber a si mesmo e sua própria cultura. E, em um segundo estágio, tenta desaprender esses padrões", explica.

"Estamos vendo muita reapropriação cultural, em que os groenlandeses estão começando a valorizar técnicas culturais que foram desacreditadas pelo poder colonial e pela igreja (...) como artesanato, dança de tambor, caiaque e coisas do gênero", acrescenta.

Em Nuuk, muitas pessoas dizem que não querem ser dinamarquesas ou norte-americanas, mas groenlandesas. "Temos que lutar por nossa cultura porque a Dinamarca a tirou de nós", diz Liv Aurora Jensen, candidata do partido Inuit Ataqatigiit (IA, ecologista de esquerda), um dos dois componentes da coalizão que deixa agora o poder.

"Somos forçados a pensar como dinamarqueses, a nos vestir como dinamarqueses e a comer como dinamarqueses. E eu quero nossa cultura de volta", insiste.

Fuga de "cérebros"

A Groenlândia é agora uma terra de emigração. Nas últimas três décadas, o saldo líquido de partidas foi de 300 a 400 pessoas por ano, um fator que deve contribuir para reduzir a população para menos de 50.000 até 2040, de acordo com o Instituto de Estatística da Groenlândia.

É muito cedo para dizer se o debate renovado sobre a independência reverterá a tendência, mas esses exilados representam uma perda de habilidades que é prejudicial à construção de um novo estado.

Muitos estudantes, em particular, saem para estudar em outro lugar, principalmente na Dinamarca. Muitos não retornam.

Sika Filemonsen, que acabou de se formar em arquitetura pela Universidade Dinamarquesa de Aarhus, diz que voltará a Nuuk neste verão. "Quando crescemos na Groenlândia, sempre nos disseram para estudar para que pudéssemos contribuir com a sociedade, que pessoas instruídas são exatamente o que o país precisa, especialmente os groenlandeses", diz ela. "Esse é um dos principais motivos pelos quais eu queria estudar: poder ajudar a moldar o país e participar de seu futuro."

(Com AFP)