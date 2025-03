Napoli vence Fiorentina e se mantém a um ponto da Inter

O Napoli se reencontrou com a vitória neste domingo (9), ao bater a Fiorentina por 2 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Italiano, resultado que mantém a equipe a um ponto da líder Inter de Milão.

O time napolitano não vencia na Serie A desde o dia 25 de janeiro (2 a 1 sobre a Juventus). Nos últimos cinco jogos, foram quatro empates e uma derrota (quatro pontos somados em 15 possíveis).

No estádio Diego Maradona, o atacante belga Romelu Lukaku (25') e Giacomo Raspadori (60') colocaram o Napoli em vantagem, enquanto a Fiorentina descontou com Albert Gudmundsson (65').

O Napoli, que foi muito superior e criou muito mais chances de gol, principalmente no segundo tempo, poderia ter conseguido um placar mais amplo se não fosse a atuação do goleiro David de Gea, decisivo para que a 'Viola' chegasse à reta final da partida com a possibilidade de sair pelo menos com o empate.

Com esta vitória, o Napoli chega a 60 pontos na tabela, contra 61 da Inter, que no sábado bateu o lanterna Monza por 3 a 2.

Ainda neste domingo, a Atalanta (3ª com 55 pontos) visita a Juventus (4ª com 52 pontos) em confronto direto na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Genoa 1 - 1

- Sábado:

Como - Unione Venezia 1 - 1

Parma - Torino 2 - 2

Lecce - Milan 2 - 3

Inter - Monza 3 - 2

- Domingo:

Hellas Verona - Bologna 1 - 2

Napoli - Fiorentina 2 - 1

(14h00) Empoli - Roma

(16h45) Juventus - Atalanta

- Segunda-feira:

(16h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 61 28 18 7 3 63 27 36

2. Napoli 60 28 18 6 4 45 23 22

3. Atalanta 55 27 16 7 4 59 26 33

4. Juventus 52 27 13 13 1 45 21 24

5. Lazio 50 27 15 5 7 49 35 14

6. Bologna 50 28 13 11 4 44 34 10

7. Fiorentina 45 28 13 6 9 43 30 13

8. Milan 44 28 12 8 8 42 32 10

9. Roma 43 27 12 7 8 42 30 12

10. Udinese 39 27 11 6 10 34 37 -3

11. Torino 35 28 8 11 9 33 34 -1

12. Genoa 32 28 7 11 10 26 36 -10

13. Como 29 28 7 8 13 34 44 -10

14. Cagliari 26 28 6 8 14 28 43 -15

15. Hellas Verona 26 28 8 2 18 28 58 -30

16. Lecce 25 28 6 7 15 20 46 -26

17. Parma 24 28 5 9 14 34 48 -14

18. Empoli 22 27 4 10 13 23 44 -21

19. Unione Venezia 19 28 3 10 15 23 42 -19

20. Monza 14 28 2 8 18 23 48 -25

mcd/pm/cb

© Agence France-Presse