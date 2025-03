Manifestantes anti-Musk se reúnem em frente às lojas da Tesla nos EUA

Nos Estados Unidos, cada vez mais manifestações estão sendo organizadas em frente às concessionárias de automóveis pertencentes à marca Tesla, de Elon Musk. O objetivo é se opor às políticas adotadas pelo bilionário no governo de Donald Trump, com seus cortes orçamentários e demissões. Algumas dessas manifestações terminaram com ações de desobediência civil e prisões em alguns casos.

Edward Maille, correspondente da RFI em Atlanta

Devemos parar de dirigir carros da Tesla? Para alguns norte-americanos, a resposta é sim. Em Decatur, perto de Atlanta, os manifestantes esperam prejudicar a carteira do homem mais rico do mundo.

Em frente à loja local da Tesla, dezenas de carros da marca estão alinhados, incluindo o Cybertruck retangular. Toda vez que um cliente sai do estacionamento, é recebido por uma centena de manifestantes anti-Elon Musk.

Jessica Farmer espera que isso desestimule os clientes."Se pudermos estar aqui para fazer com que as pessoas tenham vergonha de entrar e comprar um Cybertruck, será mais difícil para elas entrarem e comprarem um", diz a manifestante.

Leia tambémVendas de carros da Tesla continuam a cair na França

Laura Gordon, que organizou a manifestação, caminha de um lado para o outro na beira da estrada para agradecer a presença de todos. "É muito importante que as pessoas entendam que Elon Musk é um político não eleito que está destruindo a democracia e continuará a fazê-lo enquanto puder. É muito importante que as pessoas abandonem a Tesla, vendendo seus carros e suas ações no mercado de ações, e façam tudo o que puderem para enfraquecer Elon Musk", explica.

Matt Hunter agora se sente menos sozinho. Há três semanas, ele vai à manifestação quase todos os dias para agitar seu cartaz, com algum sucesso. "Uma mulher veio até nós e disse que não aguentava mais e que tinha vendido seu Tesla para comprar outro carro. Isso foi muito encorajador e nos fez ganhar o dia", conta ele.

Em menos de três meses, Elon Musk perdeu mais de US$ 120 bilhões em valor de mercado. Isso representa pouco menos de um quarto da fortuna que ele tinha em dezembro de 2024.