Líder sírio pede paz após onda de assassinatos; minoria alauíta ligada a Assad é principal alvo

O presidente interino da Síria, Ahmad al-Chareh, pediu neste domingo (9) a unidade nacional e a paz civil depois que uma Ong informou que centenas de pessoas, a maioria civis, haviam sido mortas em uma violência sem precedentes desde a queda de Bashar al-Assad.

A matança de civis "deve parar imediatamente", disse Volker Türk, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, referindo-se a relatos "extremamente preocupantes" de famílias inteiras sendo mortas no oeste da Síria.

A violência foi desencadeada por um ataque sangrento na quinta-feira por partidários do presidente deposto contra as forças de segurança em Jablé, perto da cidade ocidental de Latakia, um antigo reduto do governo deposto e lar da minoria alauíta, o ramo do Islã do qual o clã Assad descende.

Em seguida, as autoridades enviaram reforços para Latakia e Tartous, províncias vizinhas na costa oeste, onde as forças de segurança lançaram operações para caçar os apoiadores pró-Assad.

De acordo com o Observatório dos Direitos Humanos (OSDH), que possui uma extensa rede de fontes na Síria, "745 civis alauítas foram mortos nas regiões costeiras e nas montanhas de Latakia pelas forças de segurança e grupos aliados" desde quinta-feira.

Pelo menos 273 membros das forças de segurança e combatentes pró-Assad também morreram, disse o Observatório, relatando "execuções por motivos sectários". As autoridades não forneceram nenhum número oficial.

"Devemos preservar a unidade nacional, a paz civil tanto quanto possível e, se Deus quiser, poderemos viver juntos neste país", disse Chareh durante um discurso em uma mesquita de Damasco. Chareh, então chefe do grupo islâmico sunita radical Hayat Tahrir al-Sham (HTS), liderou a coalizão de facções rebeldes que derrubou Assad em 8 de dezembro. Ele fugiu para Moscou.

Corpos jogados no mar

Neste domingo, o ministério do Interior anunciou que estava enviando "reforços adicionais" para "restaurar a calma" em Qadmous, um vilarejo na província de Tartous. As forças de segurança estão "caçando os últimos homens leais ao antigo regime em Qadmous e nos vilarejos vizinhos".

A agência de notícias oficial da Síria, Sana, relatou "violentos confrontos" em Taanita, um vilarejo nas montanhas da província de Tartous, para onde fugiram "muitos criminosos de guerra afiliados ao regime derrubado e homens leais a Assad que os protegem".

Um comboio de 12 veículos militares entrou no vilarejo de Bisnada, na província de Latakia, onde as forças de segurança estavam revistando casas.

"Mais de cinquenta pessoas, membros da minha família e amigos, foram mortos", disse um morador alauíta de Jablé, sob condição de anonimato. As forças de segurança e os milicianos aliados "recolheram os corpos com escavadeiras e os enterraram em valas comuns. Eles até jogaram alguns corpos no mar".

O OSDH e ativistas publicaram vídeos na sexta-feira mostrando dezenas de corpos em roupas civis empilhados no pátio de uma casa, com mulheres chorando nas proximidades. Em um vídeo, homens em uniforme militar ordenaram que três pessoas rastejassem em uma fila, antes de atirar nelas à queima-roupa. A agência AFP não conseguiu verificar essas imagens.

No mesmo dia, uma fonte de segurança citada pela Sana relatou "atos isolados de violência", atribuindo-os a "multidões" que agiram em retaliação ao "assassinato de membros das forças de segurança por partidários do antigo regime".

Fim aos massacres

Desde que chegou ao poder, após mais de 13 anos de guerra civil, Chareh está se esforçando para acabar com os assassinatos e vem tentando tranquilizar as minorias. Ele pediu às suas forças que demonstrem moderação e evitem qualquer desvio sectário.

Durante um sermão neste domingo, o Patriarca Ortodoxo de Antioquia, João X, pediu a Chareh que "ponha um fim aos massacres" no oeste do país. "As áreas visadas eram habitadas principalmente por alauítas e cristãos. Muitos cristãos inocentes também foram mortos", disse ele. "Nem todos os mortos eram homens leais ao regime; a maioria era de civis inocentes e desarmados, incluindo mulheres e crianças", disse Jean X.

A Alemanha disse que estava "chocada" e pediu que "todas as partes pusessem um fim à violência".

De acordo com Aron Lund, do think tank Century International, o surto de violência atesta a "fragilidade do governo", cuja autoridade "está em grande parte nas mãos de jihadistas radicais que consideram os alauítas inimigos de Deus".

(Com AFP)