Liberais do Canadá anunciarão sucessor de Trudeau em meio à guerra comercial com EUA

Por David Ljunggren e Promit Mukherjee

OTTAWA (Reuters) - O Partido Liberal do Canadá anunciará neste domingo o sucessor do primeiro-ministro Justin Trudeau como chefe do partido e do governo do país, em meio a uma guerra comercial com os Estados Unidos que pode paralisar a economia canadense.

O próximo primeiro-ministro terá de negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaça impor tarifas adicionais ao Canadá, e poderá enfrentar em breve os conservadores da oposição em uma eleição geral.

Trudeau anunciou em janeiro que deixaria o cargo após mais de nove anos no poder, já que seu índice de aprovação despencou, forçando o Partido Liberal, que está no poder, a realizar uma rápida disputa para substituí-lo.

"Será que é ideal em uma circunstância de crise bilateral para nós? Acho que não", disse Drew Fagan, professor da Munk School of Global Affairs and Public Policy. "Mas, por outro lado, o processo está se desenrolando internamente como deveria."

O ex-banqueiro central Mark Carney é o favorito, com o maior número de endossos de membros do partido e o maior volume de dinheiro arrecadado entre os quatro candidatos liberais.

Cerca de dois terços do gabinete de Trudeau apoiam Carney publicamente, e uma pesquisa da Mainstreet no fim de fevereiro mostrou Carney com 43% de apoio entre os liberais, em comparação com 31% de seu principal rival, a ex-ministra da Fazenda Chrystia Freeland.

Freeland elogiou sua experiência em negociações com Trump durante seu primeiro mandato, mas tem tido dificuldades para se diferenciar de Trudeau depois de ter sido uma de suas apoiadoras mais leais durante anos.

Ela deixou o governo dele em dezembro, depois que Trudeau tentou substituí-la, e criticou as políticas de gastos do governo.

A vitória de Carney, de 59 anos, seria a primeira vez que uma pessoa de fora, sem experiência política real, se tornaria primeiro-ministro canadense.

Carney disse que sua experiência como a primeira pessoa a servir como governador de dois bancos centrais - Canadá e Inglaterra - significava que ele era o melhor candidato para lidar com Trump.

Cerca de 400.000 membros do Partido Liberal estavam aptos a votar para líder do partido.

Durante a campanha, Carney disse que apoiava as tarifas retaliatórias dólar por dólar contra os Estados Unidos e uma estratégia coordenada para impulsionar os investimentos. Ele tem se queixado repetidamente de que o crescimento do Canadá sob o comando de Trudeau não foi suficientemente bom.

A perspectiva de um novo começo para o Partido Liberal sob o comando de Carney, combinada com as tarifas de Trump e suas repetidas provocações para anexar o Canadá como o 51º Estado dos EUA, levou a um notável renascimento da sorte dos liberais.

(Reportagem de David Ljunggren; reportagem adicional de Anna Mehler Paperny)