Laboratório clandestino de esteroides é desmantelado na Espanha

A polícia espanhola anunciou, neste domingo (9), o desmantelamento de um laboratório clandestino de produção de anabolizantes e esteroides na província de Alicante (sul) e a prisão de 11 pessoas.

Em seis operações, foram apreendidos "mais de 300 mil doses de medicamentos ilegais, três quilos de diferentes tipos de princípios ativos, máquinas de encapsulamento, centrífugas, milhares de frascos e cápsulas vazias", informou a polícia em nota.

O laboratório clandestino tinha capacidade para produzir mais de três milhões de doses de produtos de doping que eram vendidos a pessoas físicas e eram fabricados com substâncias químicas de países asiáticos, segundo a polícia.

Os componentes eram entregues em embalagens de farinha, macarrão ou suplementos alimentares. Eles eram tratados de forma artesanal e sem condições higiênicas adequadas. O laboratório foi instalado em uma casa.

Todas as substâncias foram misturadas com óleos e corantes para obter um esteroide "com alto grau de pureza", disse a polícia.

O grupo criminoso de 11 pessoas fazia entregas em domicílio e vendia os anabolizantes, usados para melhorar o desempenho esportivo, "apenas para pessoas de confiança".

Em 2024, o departamento do consumo, meio ambiente e doping da polícia realizou um total de 22 operações que levaram à prisão ou detenção de 200 pessoas.

we/asm/pc/zm/aa

© Agence France-Presse