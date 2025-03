As forças navais de Irã, Rússia e China realizarão exercícios militares conjuntos nos próximos dias na costa iraniana para "fortalecer a segurança regional", informou a mídia estatal neste domingo (9).

Os três países, que compartilham o desejo de combater o que consideram ser a hegemonia dos Estados Unidos, já organizaram exercícios semelhantes na região nos últimos anos.

Os exercícios "começarão na terça-feira na cidade portuária de Chabahar", no sudoeste do Irã, com vista para o Mar de Omã, informou a agência de notícias Tasnim, sem especificar sua duração.

A agência de notícias oficial IRNA anunciou que os exercícios "Cordão de Segurança-2025" começariam na segunda-feira.

"Os exercícios envolverão navios de guerra, de apoio às forças navais chinesas e russas, assim como navios do exército iraniano e da Guarda Revolucionária", disse Tasnim, o exército ideológico do Irã.

Azerbaijão, África do Sul, Omã, Cazaquistão, Paquistão, Catar, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Sri Lanka participarão dos exercícios como observadores.

A China enviará "um destróier e um navio de suprimentos", disse o Ministério da Defesa chinês na rede social WeChat.

O exército iraniano já havia realizado exercícios militares na área em fevereiro para "fortalecer suas capacidades de defesa contra qualquer ameaça".

