Irã considera negociações limitadas com EUA sobre programa nuclear

O governo do Irã afirmou, neste domingo (9), que consideraria manter negociações nucleares com os Estados Unidos, mas apenas devido a preocupações externas sobre a "potencial militarização" de seu programa.

Uma publicação na rede X da missão do Irã nas Nações Unidas chega um dia após o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, criticar o que ele descreveu como táticas de "intimidação" para negociações depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, o ameaçou com uma ação militar.

"Se o objetivo das negociações é abordar as preocupações sobre qualquer possível militarização do programa nuclear do Irã, tais discussões podem ser consideradas", disse a publicação iraniana.

"No entanto, se o objetivo é desmantelar o programa nuclear pacífico do Irã para alegar que o que (o ex-presidente dos EUA Barack) Obama não conseguiu alcançar já foi alcançado, tais negociações nunca ocorrerão", enfatizou.

A publicação se referia ao acordo nuclear formalmente conhecido como Plano de Ação Global Conjunto (JCPOA), firmado entre Teerã e as principais potências em 2015, sob os auspícios do então presidente dos EUA, Barack Obama (2009-2021).

O acordo ofereceu alívio de sanções contra o Irã em troca de limites em suas atividades nucleares. Em 2018, Trump abandonou a medida durante seu primeiro mandato (2017-2021) e restabeleceu as sanções radicais contra o Irã.

Teerã cumpriu com os termos por mais um ano antes de começar a recuar em seus próprios compromissos.

bur-st/bbk/llu/mr/aa

© Agence France-Presse