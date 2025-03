Incêndio atinge casas na região da 'cracolândia', no centro de São Paulo

Um incêndio atinge várias casas em uma comunidade nas proximidades da "cracolândia", região central de São Paulo, na manhã de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se de "pequenos focos isolados".

O que aconteceu

Fogo começou em um conjunto de barracos, na altura do número 236 da rua dos Gusmões, no bairro de Santa Ifigênia. O incêndio foi registrado por volta das 9h, mas não há detalhes sobre as causas. O Corpo de Bombeiros enviou nove equipes para combater as chamas.

Ao menos 74 famílias vivem na ocupação, mas não há informações sobre vítimas. Imagens publicadas por moradores vizinhos do local mostram casas de madeira sendo consumidas pelo fogo. "É só barraco de madeira lá dentro, então o fogo espalha muito rápido", explicou Levi Gama, orientador socioeducativo do Centro Social da região da "cracolândia".

Moradores foram acordados pela Polícia Militar, que os tirou às pressas do local. Antes, moradores tentaram apagar o fogo por conta própria. Depois, os bombeiros chegaram para controlar e combater as chamas.

A gente estava dormindo e acordamos com o pessoal gritando 'fogo', e a polícia entrando. Só deu tempo de tirar minhas filhas, meus gatos, e as mochilas da escola delas com uns documentos

Elida Michele, 38, moradora da ocupação com o marido e duas filhas pequenas, de 7 e 9 anos

Famílias estão sendo atendidas pela Assistência Social da Prefeitura de SP. Agentes estão no local oferecendo água e encaminhando a população para uma unidade do Bom Prato. "Muitas crianças saíram peladas e outras pessoas só com a roupa do corpo", disse um agente da prefeitura.

A rua fica nas proximidades da chamada "cracolândia", uma concentração de dependentes químicos nos arredores da Estação da Luz. Atualmente, o fluxo de usuários se concentra na rua General Couto de Magalhães, onde o prefeito Ricardo Nunes (MDB) construiu um muro em maio de 2024.

Com informações de Estadão Conteúdo