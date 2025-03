Homem furta viatura da PM e foge em Arujá, na Grande SP

Um homem furtou uma viatura da Polícia Militar e fugiu em Arujá, na Grande São Paulo na madrugada deste sábado, 8.

O furto aconteceu durante o atendimento de uma ocorrência de roubo em uma empresa. Os PMs abordaram um suspeito que acabou tendo seu veículo apreendido por irregularidades administrativas - a Secretaria de Segurança Pública não detalhou o motivo da apreensão.

Durante a abordagem, o homem furtou a viatura e fugiu do local. Questionada sobre o registro das imagens pelas câmeras corporais dos agentes, a SSP afirmou que a "Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias relativas aos fatos". O furto está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Arujá, ainda de acordo com a pasta.

O veículo foi recuperado. "As diligências estão em curso para localizar o autor, bem como esclarecer os fatos", diz a SSP.

Questionada sobre o registro das imagens pelas câmeras corporais dos agentes, a SSP afirmou que a "Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias relativas aos fatos". O furto está sendo investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Arujá, ainda de acordo com a pasta. O veículo foi recuperado. "As diligências estão em curso para localizar o autor, bem como esclarecer os fatos", diz a SSP.