Hoje é Dia relembra o início da pandemia de covid e o fim da ditadura

Começamos a semana com uma data triste, mas que não pode ser esquecida. Há cinco anos, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A crise mundial afetou praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, sobrecarregando os sistemas de saúde, prejudicando a economia, mudando as formas de comportamento social, de consumo, e até as relações de trabalho, já que o home office ganhou espaço. A Agência Brasil noticiou o começo da pandemia nesta reportagem e fez o balanço da crise um ano depois, nesta outra matéria, quando a covid-19 já havia matado 2,6 milhões de pessoas mundo afora. A Rádio Nacional noticiou o início da pandemia nesta reportagem e o Repórter Brasil Noite, da TV Brasil, fez o anúncio nesta edição.

Ainda falando sobre a pandemia, no Brasil a covid-19 registrou 39,1 milhões de casos e matou 714.736 pessoas nesses cinco anos, segundo o Ministério da Saúde. O primeiro óbito aconteceu no dia 12 de março de 2020. O fato foi registrado pela Agência Brasil nesta reportagem, pela Rádio Nacional nesta aqui, e pela TV Brasil, nesta edição do jornal Hoje em Dia.

Continuamos a falar sobre saúde. No dia 10 de março é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Ironicamente, a falta de exercícios físicos já é considerada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a OMS, de cada quatro adultos, um não pratica nenhuma atividade. O quadro piora entre adolescentes: a cada grupo de cinco, quatro são sedentários. As consequências dessa inatividade toda - sobrepeso, doenças crônicas como hipertensão, diabetes e risco aumentado para infarto - ganharam destaque nesta reportagem de 2018 da Agência Brasil. A importância de se movimentar foi explicada nesta edição do Tarde Nacional de 2023, da Rádio Nacional. E a TV Brasil deu o recado nesta reportagem de 2022.

Radiodifusão

Em sua missão de criar e difundir conteúdos que contribuam para o desenvolvimento da consciência crítica das pessoas, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) conta com o Parque do Rodeador, que completa 51 anos no dia 11 de março. Trata-se de um dos maiores complexos de transmissão radiofônica do país e da América Latina, localizado na zona rural de Brazlândia, a 40 quilômetros de Brasília. O local abriga os transmissores em ondas curtas da Rádio Nacional da Amazônia, a única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional. Os veículos da EBC produziram vários conteúdos especiais por ocasião dos 50 anos do Parque do Rodeador, em 2024, que podem ser conferidos nos links abaixo.

Agência Brasil (parte 1 / parte 2 / parte 3)

Rádio Nacional (série especial)

Radioagência Nacional

TV Brasil

Democracia

Um dos períodos mais sombrios da história brasileira, a ditadura militar acabou há 40 anos. A data simbólica que marca o fim do regime é o dia 15 de março de 1985, quando João Figueiredo, o último presidente militar, deixou o cargo. Desde o golpe de estado de 1964, que derrubou o então presidente João Goulart, foram 21 anos de autoritarismo e repressão, com a abolição dos direitos civis e políticos. A Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada em 2011 para investigar as violações de direitos humanos no período, confirmou em seu relatório final 434 mortes e desaparecimentos de vítimas da ditadura. Em 2024, quando o golpe de 64 completou 60 anos, a Agência Brasil publicou reportagem sobre o tema, e a Radioagência Nacional publicou o podcast Perdas e Danos, analisando as consequências da ruptura do período democrático. Já o Repórter Brasil, da TV Brasil, relembrou o fim da ditadura com a saída de Figueiredo, nesta reportagem de 2015.

Direitos Humanos

O Dia Internacional contra a Islamofobia, celebrado em 15 de março, é uma efeméride recente. A data foi fixada em 2022 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para estimular a tolerância, a paz e respeito aos direitos dos quase dois bilhões de muçulmanos existentes no mundo. A ONU acrescenta que a islamofobia muitas vezes tem como maiores vítimas as mulheres mulçumanas, o que acrescenta o caráter de gênero à discriminação. O Brasil é um exemplo desse quadro, como mostra esta reportagem da Agência Brasil, de 2023. No mesmo ano, pesquisadores da Universidade de São Paulo lançaram a segunda edição do Relatório de Islamofobia no Brasil, que mostra que os casos aumentaram após o ataque organizado contra Israel pelo grupo Hamas, em 7 de outubro daquele ano. Veja nesta reportagem, também da Agência Brasil.

Direitos do consumidor

O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é comemorado em 15 de março. Foi nessa data, em 1983, que o então presidente americano John Kennedy fez um famoso discurso salientando que todo consumidor tem direito à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor veio em setembro de 1990. Os avanços desde a criação da lei foram discutidos nesta reportagem de 2015 da Agência Brasil, e nesta edição de 2024 do Revista Brasil, da Rádio Nacional. Os direitos e deveres de quem consome também foram debatidos na TV Brasil, nesta edição do jornal Brasil em Dia.

Comunicação

O telefone faz 149 anos em 2025. A ferramenta revolucionária começou permitindo que duas pessoas se comunicassem à distância, algo impensável na época, o ano de 1876. Mas, com o avanço da tecnologia e a criação dos smartphones, se tornou algo que está presente em quase todos os aspectos da nossa vida (inclusive onde não devia). Ao aparelho tem um dia só dele: 10 de março é o Dia do Telefone. E sabia que Graham Bell não é o inventor do aparelho, com você sempre leu ou ouvir falar? O mérito é do italiano Antonio Meucci, que trabalhou com ele nos Estados Unidos e de quem Graham roubou a ideia e com ela fez fortuna. Conheça essa história nesta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2021.

Um pouco de história

No dia 9 de março de 1500 o navegador português Pedro Álvares Cabral iniciou a viagem que resultou na chegada à costa brasileira. Comandando uma armada de 13 navios e uma tripulação de 1.500 homens, ele zarpou de Lisboa com destino a Calicute, no sul da Índia. Há teorias de que ele descobriu o Brasil "por acaso" ao se desviar acidentalmente da rota. Mas historiadores defendem a ideia de que os portugueses já sabiam que havia uma terra a ser descoberta na localização onde se encontra nosso país. A viagem de Cabral foi tema desta edição do programa História Hoje, da Rádio Nacional, veiculada em 2018.

Personagens ilustres

Vamos falar agora sobre quem faleceu nesta semana. No dia 11 de março de 1955 morreu Alexander Fleming, biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista britânico. Fleming criou a penicilina, o mais famoso antibiótico da história, em 1928. O medicamento é usado para várias enfermidades, mas revolucionou sobremaneira o tratamento da sífilis, doença sexualmente transmissível que pode levar à morte. O História Hoje, da Rádio Nacional, falou sobre falecimento de Flemming em 2014.

Passando da medicina à música, o compositor e saxofonista Charlie Parker morreu há 70 anos, no dia 12 de março, também no ano de 1955. Apelidado de "Pássaro do Jazz", o músico nasceu em Kansas City, nos Estados Unidos. Aos 16 já tocava profissionalmente e, com seu saxofone, influenciou gerações, criando a técnica conhecida como "bebop". Morreu de forma precoce aos 34 anos, de infarto fulminante, consequência de sua dependência em heroína e álcool, além de maus hábitos alimentares. Os veículos da EBC prestaram várias homenagens ao talento de Charlie Parker, principalmente por ocasião de seu centenário. Foi o caso do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibido em 2020, desta edição do Jazz Livre de 2021, e esta do Momento Três de 2018, ambos programas da Rádio Nacional.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 9 a 15 de março de 2025

Março de 2025 9 Nascimento do jornalista, ensaísta, crítico literário, crítico de arte, crítico de música e historiador literário austríaco naturalizado brasileiro Otto Karpfen, o Otto Maria Carpeaux (125 anos) - polímata, Carpeaux é famoso por sua "Magnum Opus, A História da Literatura Ocidental", uma das obras mais importantes publicadas no Brasil no século XX Pedro Álvares Cabral inicia viagem que resultou na chegada à costa brasileira (525 anos) Criação da Área de Proteção Ambiental Nhamundá em Amazonas (35 anos) 10 Dia Internacional das Juízas Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo Dia do Telefone Morte do político mineiro Gustavo Capanema Filho (40 anos) - sua gestão enquanto Ministro da Educação assinalou a criação de dois órgãos de destacada atuação ao longo do Estado Novo: o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Instituto Nacional do Livro, fundados em novembro e dezembro de 1937, respectivamente; o primeiro foi responsável pelo tombamento e preservação de centenas de monumentos artísticos e históricos e pela criação do Museu Imperial, em Petrópolis (RJ), do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto (MG), do Museu das Missões, em São Miguel (RS) e do Museu do Ouro, em Sabará (MG); o Instituto Nacional do Livro foi responsável pela criação de mais de uma centena de bibliotecas públicas no interior do país Nascimento do cantor paulista Wanderley Cardoso (80 anos) Morte do escritor paraibano José Américo de Almeida (45 anos) Fundação do Corpo de Bombeiros de São Paulo (145 anos) 11 Morte do biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista britânico Alexander Fleming (70 anos) Morte do pianista e compositor fluminense Osvaldo Cardoso de Meneses Filho (90 anos) A Organização Mundial de Saúde (OMS) declara pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) (05 anos) Inauguração do Parque do Rodeador (51 anos) - o local abriga um dos maiores complexos de transmissão radiofônica do país, incluindo os transmissores em ondas curtas (OC) da Rádio Nacional da Amazônia, a única emissora do país que consegue ter alcance nacional e até internacional. A data será celebrada com uma série de atividades promovidas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 12 Dia do Bibliotecário Nascimento do cantor, compositor e músico gaúcho Mateus Nunes, o Caco Velho (105 anos) Morte do compositor e saxofonista de jazz estadunidense Charlie Parker (70 anos) Fundação da cidade de Olinda, em Pernambuco (490 anos) Primeira morte de Covid 19 confirmada no Brasil pelo Governo de São Paulo (05 anos) 13 Nascimento do compositor erudito mineiro José Orlando Alves (55 anos) Morte do compositor, pianista, regente e ator fluminense Custódio Mesquita (80 anos) Nascimento do líder religioso cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro (195 anos) - adquiriu uma dimensão messiânica ao liderar o arraial de Canudos, um pequeno vilarejo no sertão da Bahia que atraiu milhares de sertanejos, entre camponeses, índios e escravos recém libertos, e que foi destruído pelo Exército da República na chamada Guerra de Canudos Criação do Riacho Fundo, Região administrativa XVII (35 anos) 14 Nascimento do compositor Zequinha Reis (local de nascimento desconhecido) (125 anos) - na primeira metade da década de 1950 seu choro "Saudades do Rio" foi veiculado no programa "Pessoal da velha guarda" criado e apresentado por Almirante na Rádio Nacional, e que contava com a participação de músicos como Pixinguinha, Benedito Lacerda e seu Regional, Raul de Barros e o Grupo dos Chorões e a Orquestra do Pessoal da Velha Guarda; em 1959, o choro "Saudades do Rio" foi gravado por Jacob do Bandolim no estúdio da Rádio MEC Morte do compositor, regente e professor fluminense Francisco Braga (80 anos) Criação do Arquivo Público do DF (40 anos) 15 Nascimento do escritor, jornalista, poeta e pintor pernambucano Gilberto de Mello Freyre (125 anos) - dedicou-se à ensaística da interpretação do Brasil sob ângulos da sociologia, antropologia e história; é considerado um dos mais importantes sociólogos do século XX Nascimento do compositor, regente, organista, trompetista e professor fluminense Henrique Alves de Mesquita (195 anos) Fundação da companhia cinematográfica Cinédia (95 anos) Fim da ditadura militar no Brasil (40 anos) Fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro (50 anos). Em 01 de julho de 1974 a fusão foi sancionada pela Lei Complementar nº 20 e, em 15 de março de 1975, foi implementada, seguindo o artigo 8°. Início da gestão de Fernando Collor de Mello como Presidente do Brasil (35 anos) Dia Internacional contra a Islamofobia Dia Mundial do Direito do Consumidor Dia da Escola Lançamento do programa "A Hora do Pato", por Heber de Bôscoli, na Rádio Nacional RJ (83 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.