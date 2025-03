Hamas diz que negociações com EUA se concentraram na libertação de refém americano em Gaza

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Reuniões entre líderes do Hamas e o negociador de reféns dos Estados Unidos, Adam Boehler, nos últimos dias se concentraram na libertação de um cidadão americano-israelense mantido pelo grupo militante em Gaza, disse um alto funcionário do Hamas à Reuters neste domingo.

Taher Al-Nono, conselheiro político do líder do grupo palestino, confirmou as conversas diretas e sem precedentes com Washington, dizendo que as discussões ocorreram na capital do Catar na semana passada.

"Várias reuniões já ocorreram em Doha, com foco na libertação de um dos prisioneiros de dupla nacionalidade. Lidamos de forma positiva e flexível, de uma forma que atende aos interesses do povo palestino", disse Nono.

Ele acrescentou que os dois lados também discutiram como implementar o acordo em fases que visa encerrar a guerra entre Israel e o Hamas.

"Informamos à delegação americana que não nos opomos à libertação do prisioneiro dentro da estrutura dessas negociações", disse Nono à Reuters.

O enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse a repórteres na Casa Branca na semana passada que obter a libertação de Edan Alexander, o homem de 21 anos de Nova Jersey que se acredita ser o último refém americano vivo mantido pelo Hamas em Gaza, era uma "prioridade máxima para nós".

Alexander serviu como soldado no exército israelense.

Israel e o Hamas sinalizaram no sábado que estavam se preparando para a próxima fase das negociações de cessar-fogo, enquanto os mediadores avançavam com as negociações para estender a frágil trégua de 42 dias que começou em janeiro.

Uma delegação do Hamas se reuniu nos últimos dois dias com mediadores egípcios e reafirmou sua prontidão para negociar a implementação da segunda fase do acordo.

Israel também disse que estava enviando negociadores a Doha na segunda-feira para negociações de cessar-fogo.

(Reportagem e redação de Nidal al-Mughrabi)