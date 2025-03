Forças sírias e aliados mataram 973 civis desde 6 de março, diz ONG

As forças de segurança sírias e grupos aliados mataram 973 civis no oeste da Síria desde o início da onda de violência em 6 de março, informou nesta segunda-feira (noite de domingo, 9, no Brasil) o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

A violência foi desencadeada na quinta-feira por um ataque mortal de seguidores do presidente deposto Bashar al Assad contra as forças de segurança em Jableh, perto da cidade de Latakia, berço da minoria alauíta, um ramo do islã xiita do qual vem o clã Assad.

