Fachada de casarão desaba no centro do Rio

Parte de um casarão localizado na avenida Mem de Sá, principal via da Lapa, região central do Rio, desabou na noite do sábado, 8. Não houve vítimas.

O casarão fica próximo à Cruz Vermelha, ponto de referência na região localizado a menos de um quilômetro da Praça da Apoteose, no sambódromo do Rio, onde foi realizado o desfile das escolas de samba campeãs no desfile deste ano.

Imagens feitas por moradores logo após o desabamento e que circulam nas redes sociais mostram a extensão dos danos. É possível ver o imóvel destruído e os entulhos sobre a calçada da avenida.

Os escombros tomaram parte da via e atingiram um motociclista que passava pela região. Ele sofreu escoriações.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio informou que foi acionado no início da noite do sábado.

As causas do desabamento ainda não foram reveladas.

O desabamento parcial interditou a Avenida Mem de Sá - o bloqueio permanecia ainda na manhã deste domingo, 9.

Aos domingos, o trecho da Mem de Sá onde o desabamento ocorreu é fechado porque é usado como área de lazer. Também ocorrem ali perto eventos do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN).

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) realizou a limpeza da via. A Defesa Civil, CET-Rio, Guarda Municipal, Subprefeitura do Centro foram acionadas e atuaram na ocorrência.