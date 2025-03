Europeus apoiam plano árabe para reconstrução de Gaza: 'Caminho realista'

Do UOL, em São Paulo

Os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha, Itália e Reino Unido declararam apoio ao plano árabe para a reconstrução da Faixa de Gaza, aprovado ontem pela OCI (Organização para a Cooperação Islâmica).

O que aconteceu

Plano árabe, que busca "rápida recuperação e reconstrução de Gaza", foi aprovado pela OCI, em resposta ao projeto de Donald Trump para controlar o território palestino. Os ministros das Relações Exteriores dos 57 membros da organização islâmica estiveram reunidos na sede da organização em Jidá, na Arábia Saudita, para discutir a proposta, que foi aprovada pela Liga Árabe na terça-feira passada, no Egito.

Em fevereiro, Trump propôs criar uma "Riviera do Oriente Médio" no território palestino. Em coletiva de imprensa após um encontro com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca, o presidente norte-americano declarou que deseja tomar o controle da Faixa de Gaza, realocar os palestinos para países vizinhos e criar "moradias de ótima qualidade, como uma cidade bonita".

Após aprovação dos árabes, ministros europeus declararam apoio à proposta. "O plano mostra um caminho realista para a reconstrução de Gaza e promete —se implementado— uma melhoria rápida e sustentável das condições de vida catastróficas para os palestinos que vivem em Gaza", disseram os ministros da França, Alemanha, Itália e Reino Unido, em declaração conjunta, segundo divulgado pela agência Reuters.

Ministros dos quatro países disseram ainda que o Hamas "não deve mais governar Gaza nem ser uma ameaça a Israel". Na sequência, afirmaram que "apoiam o papel central da Autoridade Palestina e a implementação de sua agenda de reformas".

Plano custaria US$ 53 bilhões e evitaria o deslocamento dos palestinos do território. Em reunião de cúpula no Cairo na última terça-feira, os líderes árabes também anunciaram a criação de um fundo para financiar a reconstrução de Gaza, devastada por bombardeios israelenses nos últimos 15 meses.

Proposta prevê ainda criação de comitê administrativo de "tecnocratas palestinos independentes e profissionais" encarregados da governança de Gaza após o fim da guerra. Conforme apurado pela Reuters, o comitê seria responsável pela supervisão da ajuda humanitária e pela administração dos assuntos de Gaza por um período temporário sob a supervisão da Autoridade Palestina.

Líderes árabes pediram apoio da comunidade internacional. "O próximo passo será transformar esse plano em um plano internacional, que precisará ser aprovado pela União Europeia e por parceiros internacionais como Japão, Rússia, China e outros", afirmou à AFP o Ministro das Relações Exteriores egípcio, Badr Abdelatty.

Plano árabe foi rejeitado por Israel e pelos EUA. Ainda na última terça, Israel disse, em comunicado, que a proposta, aprovada na ocasião pela Liga Árabe, "não aborda as realidades" e criticou sua dependência da Autoridade Palestina e da agência da ONU para os refugiados palestinos. Já o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, disse que o plano "fica aquém das expectativas", mas ponderou ser um "primeiro passo de boa fé dos egípcios".

*Com Reuters e AFP