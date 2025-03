Espremedor de frutas sem fio faz sucesso por menos de R$ 70; veja opiniões

Gosta de fazer sucos, mas acha cansativo espremer as frutas? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de espremedor com bateria recarregável que promete ajudar. O produto faz uma xícara de suco em poucos segundos com o mínimo de ruído, segundo o fabricante.

O aparelho tem peças removíveis, o que facilita na hora da limpeza. Descubra as características do espremedor elétrico, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o espremedor?

Material em ABS (um tipo de plástico) e aço inoxidável;

É portátil;

Com capacidade de 400ml;

Potência de 45W;

Promete fazer uma xícara de suco em 20 segundos;

Precisa carregar por 4 horas antes do primeiro uso;

Carregamento via USB.

O que diz quem comprou?

Com quase 10 mil avaliações na Shopee, o produto tem nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Na Amazon, um modelo semelhante registra mais de 2 mil avaliações, com nota 4.

De acordo com os relatos de consumidores, os principais pontos positivos são o custo-benefício e eficiência ao fazer os sucos.

Chegou relativamente rápido. A embalagem é simples e o material de qualidade. Essa foi a minha segunda compra, que será um presente. É de fácil utilização e limpeza, recarregável USB (cabo incluso), ótimo custo-benefício, eu recomendo. Mac

O produto é ótimo, gostei muito, compensa o valor para quem quer praticidade. Ele espreme rapidinho as laranjas e o aproveitamento da fruta é ótimo também, me surpreendeu. Tem que deixar ele carregar o tempo suficiente. Rosângela

Entrega rápida. Ele veio bem embalado, produto idêntico ao da imagem da loja. Não veio carregado, tive que deixar carregando. Não é tão fácil de usar, me enrolei no início, só tem um único botão de uso para ligar, desligar e funcionar. Raphael Maximo

O produto cumpre o que promete, ele tem uma boa execução e atende bem às expectativas. O único ponto aqui é a bateria, usei ele três vezes depois de carregar e a bateria precisou ser recarregada. Dani Soares

Excelente. Prático e eficiente. Marcos Costa

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores reclamaram da baixa eficiência ao espremer as frutas e fragilidade no material. Confira a seguir os comentários:

Bem compacto, mas o produto não é muito potente (a laranja não sai tão bem espremida) e pouco prático, pois precisa ficar apertando o botãozinho para que ele suba e esprema a fruta. Esperava um equipamento mais autossuficiente. Anira Cortez

Produto bom. Mas é menor do que eu esperava e não espreme totalmente as laranjas. No geral, vale a pena pelo preço. Albuquerque

Funcionando, porém veio bem sujo. Ter mais cuidado com a embalagem e o produto. É bem pequeno e parece frágil. Mas pode ser bem funcional para uma pessoa só. Anne Aguiar

Testei e vi que ele tem mais beleza que funcionalidade. Não espreme tão bem a laranja, caso queira, precisa colocar 2 ou 3 vezes a mesma parte da laranja e aí acaba perdendo bastante tempo. Helenna

