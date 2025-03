Em duelo entre equipes com treinadores suspensos, Lyon vence Nice no Francês

Com os técnicos das duas equipes suspensos e acompanhando a partida nas tribunas do Allianz Riviera, o Lyon completou uma grande semana ao vencer o Nice por 2 a 0 neste domingo (9), pela 25ª rodada do Campeonato Francês, com duas assistências de Thiago Almada.

Os gols do jogo saíram no segundo tempo pelos pés de Ryan Cherki (78') e Ernest Nuamah (83'), autor de um chute impressionante.

Com a vitória, o Lyon soma 42 pontos e sobe para a sexta posição na tabela, a última que dá vaga nas Copas Europeias, na Liga Conferência.

Já o Nice (3º) perdeu a oportunidade de alcançar os mesmos 49 pontos do Olympique de Marselha (2º), que no sábado foi derrotado pelo Lens por 1 a 0.

Os dois gols do Lyon tiveram origem em assistências do meia argentino Thiago Almada, que trocou o Botafogo pelo time francês em janeiro.

A imagem da partida foi a presença dos dois treinadores, Paulo Fonseca, do Lyon, e Franck Haise, do Nice, nas tribunas ao invés de na área técnica.

Fonseca recebeu uma punição histórica: suspensão até o dia 30 de novembro por ameaçar dar uma cabeçada no árbitro no jogo da rodada passada contra o Brest (vitória do Lyon por 2 a 1).

Já Haise cumpriu o primeiro dos seus três jogos de suspensão por criticar o árbitro na derrota do Nice para o Stade Briochin (2 a 1) pela Copa da França.

-- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira:

Toulouse - Monaco 1 - 1

- Sábado:

Rennes - PSG 1 - 4

Lille - Montpellier 1 - 0

Olympique de Marselha - Lens 0 - 1

- Domingo:

Brest - Angers 2 - 0

Reims - Auxerre 0 - 2

Nantes - Strasbourg 0 - 1

Le Havre - Saint-Etienne 1 - 1

Nice - Lyon 0 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 25 20 5 0 70 24 46

2. Olympique de Marselha 49 25 15 4 6 52 30 22

3. Nice 46 25 13 7 5 49 30 19

4. Monaco 44 25 13 5 7 49 32 17

5. Lille 44 25 12 8 5 40 27 13

6. Lyon 42 25 12 6 7 46 31 15

7. Strasbourg 40 25 11 7 7 39 32 7

8. Lens 36 25 10 6 9 30 29 1

9. Brest 36 25 11 3 11 38 40 -2

10. Toulouse 34 25 9 7 9 32 27 5

11. Auxerre 31 25 8 7 10 36 38 -2

12. Rennes 29 25 9 2 14 35 36 -1

13. Angers 27 25 7 6 12 26 40 -14

14. Nantes 24 25 5 9 11 28 43 -15

15. Reims 22 25 5 7 13 26 40 -14

16. Le Havre 21 25 6 3 16 24 51 -27

17. Saint-Etienne 20 25 5 5 15 25 57 -32

18. Montpellier 15 25 4 3 18 21 59 -38

