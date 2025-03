Dona de loja é morta a tiros em São Bernardo do Campo

Uma lojista de 28 anos foi morta a tiros na sexta-feira, 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, no bairro Planalto, em São Bernardo do Campo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), um homem em uma moto efetuou os disparos contra a vítima - não há informações, até o momento, de quantos disparos foram - e fugiu. Não houve registro de tentativa de assalto.

Conforme publicações de familiares e amigos nas redes sociais, a vítima seria Priscila do Amaral e ela estaria em sua loja quando o crime aconteceu.

A mulher chegou a ser socorrida ao Hospital de Urgência, mas não resistiu aos ferimentos.

Priscila deixou dois filhos pequenos.

A perícia foi acionada e o caso registrado no 3º DP de São Bernardo do Campo. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, nem possíveis motivações para o crime foram informadas.

"Hoje (sábado, 8) é Dia da Mulher. Nessa data, a Priscila vinha lá do Calux (bairro de São Bernardo do Campo) para trazer uma lembrancinha para mim, para a Jenny e para a minha mãe. Ela fazia questão. E hoje Deus levou a nossa mulher guerreira, forte", disse Natália dos Santos, prima de Priscila, em um vídeo publicado na sua conta no Instagram.