Do sonho ao horror: brasileiro vitima de tráfico humano detalha experiência

Dois dias depois de chegar ao Brasil, o ator Luckas Viana dos Santos, 31, um dos brasileiros vítimas de tráfico humano em Mianmar, falou com o UOL em sua casa, na zona norte de São Paulo.

Mantido refém em um complexo com dezenas de "fábricas de golpe" em uma região remota e fronteiriça do país do sudeste asiático, o paulistano detalhou a cronologia do que viveu ao longo de mais de quatro meses — do sonho de viver e trabalhar na Tailândia, à rotina de trabalho forçado e punições, até seu retorno ao Brasil.

Pouco mais de um mês após a chegada de Luckas a Mianmar, Phelipe de Moura Ferreira, 26, chegou ao mesmo complexo como mais uma vítima brasileira do esquema criminoso liderado pela máfia chinesa.

Os brasileiros Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura Ferreira, 26, após serem resgatados em Mianmar Imagem: Arquivo pessoal

Cerca de 60 pessoas traficadas, na faixa dos 20 aos 40 anos, quase todos de países africanos ou asiáticos, também viviam no local, onde eram obrigados a trabalhar até 17 horas por dia aplicando golpes financeiros em estrangeiros, sob ameaças e punições, caso não seguissem as regras e metas estipuladas pelos chefes, segundo o relato de Luckas.

Todos da equipe de Luckas eram forçados a seguir um roteiro produzido pelo grupo criminoso para convencer vítimas europeias —previamente mapeadas pelos criminosos— a investir em esquemas fraudulentos de criptomoeda. Ao final, os alvos do golpe chegavam a desembolsar de centenas a milhares de euros em sites falsos de investimento criados pela máfia, na esperança de receber uma quantia ainda maior convertida em criptomoedas.

O roteiro contava a história de uma modelo que conversava com os clientes. [Ela] tinha toda uma personalidade que você tinha que incluir [nas conversas com os europeus], antes de começar a pedir favores e aplicar os golpes. Luckas Viana dos Santos, ao UOL

Complexo recém-construído

A "fábrica de golpes" onde Luckas trabalhava e vivia havia sido construída poucos meses antes de o brasileiro chegar ao local, em outubro de 2024. Por isso, ele conta que, em seus primeiros meses ali, alguns espaços do complexo ainda estavam em obras. Apesar disso, menciona a existência de prédios mais antigos na mesma região que serviam a esquemas de fraudes digitais também comandados pela máfia chinesa.

"Todos esses compounds [complexos] estão em áreas remotas em Mianmar", explica Cintia Meirelles, diretora do Brasil da The Exodus Road, organização internacional de combate ao tráfico humano, que atuou nas negociações para o resgate dos brasileiros. "As fotos de satélite de lá são desatualizadas e não mostram o tamanho da magnitude desses prédios, mas sabemos que são gigantes, com pessoas vivendo e trabalhando ali, sem liberdade de sair".

Ali é uma região onde não existe um sistema de Justiça. É uma área dominada pela máfia chinesa, pelo governo chinês e pelas forças armadas locais. Eles não estão juntos oficialmente, mas há acordos extraoficiais e todos lucram. (...) Mianmar é um país em guerra civil e, hoje, a região com a maior produção de ópio do mundo e que também investe forte nessas redes cibernéticas criminosas. Cintia Meirelles, diretora da Exodus no Brasil

Durante a entrevista ao UOL, Luckas conta que sofreu diferentes castigos, incluindo sessões de espancamento e tortura psicológica, usou termos como "empresa", para se referir ao complexo de golpes digitais, "chefes" em referência aos chineses que comandavam o esquema no local, e "clientes", em relação aos estrangeiros, vítimas das fraudes.

Questionado sobre o uso da linguagem corporativa, Luckas explica: "Era a forma como eles se comunicavam com a gente, como se fosse um trabalho normal de fazer um 'cliente' entrar no esquema e dar dinheiro para eles".

A gente sempre soube que não era algo certo, mas como eles puniam a gente se não fizesse, tínhamos que pensar naquilo como um trabalho porque, se não tivesse o resultado que eles esperavam, quem ia pagar era a gente. Então, tentamos fazer como pediam, pelas nossas vidas. Luckas Viana dos Santos

"É uma questão de sobrevivência", corrobora Meirelles, da Exodus. "Eles [as vítimas de tráfico] precisam acreditar que aquilo é uma relação comercial, um trabalho, para sobreviver. Porque, se você não acredita nisso, ou se você perde o seu emocional pra isso, você não sobrevive. Por isso, inclusive, que há tantos relatos de vítimas que cometeram suicídio nesses lugares. Elas não conseguem aguentar porque sabem que ali a esperança muitas vezes não chega, ali não existe pedido de socorro, então é um mecanismo de sobrevivência".