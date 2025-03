'DJ Charles': monarca britânico divulga suas playlists musicais em podcast inédito no Reino Unido

Para marcar o Dia da Commonwealth na segunda-feira (10), o Rei Charles III, de 76 anos, decidiu revelar suas preferências musicais em playlists pessoais inéditas em um novo podcast da Apple Music intitulado "The King's Music Room". Nesta iniciativa sem precedentes na monarquia britânica, o monarca revela as músicas que pontuam sua vida cotidiana e também fala sobre os artistas que o marcaram, uma seleção eclética que vai de Bob Marley a Kylie Minogue, temperada por anedotas pessoais.

O Dia da Commonwealth, comemorado todos os anos, marca a unidade das 56 nações que são membros dessa organização, da qual o rei Charles é o chefe simbólico. Embora a maioria desses países compartilhe um passado colonial com o Reino Unido, alguns, como Moçambique e Ruanda, entraram para a Commonwealth sem ter estado sob o domínio britânico. O podcast faz parte de um esforço "para compartilhar a cultura e unir as pessoas por meio da música".

Em um vídeo publicado no instagram, o rei confessa: "Durante toda a minha vida, a música significou muito para mim. Ela tem essa capacidade extraordinária de trazer de volta lembranças felizes do fundo de nossa memória, de nos confortar em momentos de tristeza e de nos levar a terras distantes".

Playlist real

A seleção musical do rei britânico abrange várias décadas e gêneros musicais. Ela inclui lendas como Bob Marley, ícones pop como Kylie Minogue e artistas contemporâneos como Raye. De acordo com a Apple Music, a lista também inclui crooners da década de 1930 e figuras do Afrobeats, refletindo uma "diversidade cultural ligada à Commonwealth".

Mas além das faixas escolhidas, Charles III também compartilha memórias ligadas à música e a certos encontros significativos para ele. "A música pode realmente alegrar nosso humor, especialmente quando nos reúne para celebrar. Em resumo, a música é uma fonte de alegria", disse o monarca britânico.

Gravado no Palácio de Buckingham, o programa será transmitido gratuitamente nos dias 10 e 11 de março no Apple Music 1 e no Apple Music Hits, para marcar o Dia da Commonwealth.

