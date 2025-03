Dezenas de pessoas protestam no showroom da Tesla em Portugal antes de uma provável eleição antecipada

Por Sergio Goncalves e Pedro Nunes

LISBOA (Reuters) - Dezenas de manifestantes se reuniram no showroom da Tesla, em Lisboa, neste domingo, para protestar contra o apoio do presidente-executivo Elon Musk aos partidos de extrema direita na Europa, enquanto Portugal se encaminha para uma provável eleição antecipada.

Musk usou sua plataforma X para promover partidos e figuras de direita na Alemanha, Reino Unido, Itália e Romênia. Ele não se envolveu na política em Portugal, onde o partido de extrema direita Chega cresceu e se tornou a terceira maior força no Parlamento.

Na capital, Lisboa, os manifestantes exibiram cartazes sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu assessor bilionário Musk, alguns com os dizeres "Boicote à Tesla".

Nuno Raimundo, 54 anos, médico em Lisboa, disse que "era hora de as pessoas em todo o mundo se levantarem" e combaterem a liderança de Trump e a promoção da extrema direita na Europa por Musk.

"Caso contrário, a história voltará à década de 1930 na Europa", disse ele. "Talvez Musk não consiga ter influência suficiente na próxima eleição em Portugal, mas com a quantidade de dinheiro que ele tem, passo a passo, ele pode fazer isso."

Portugal mergulhou em uma nova crise política depois que o governo de centro-direita do primeiro-ministro Luis Montenegro aprovou na quinta-feira um voto de confiança em seu governo minoritário de um ano, arriscando sua própria demissão.

O presidente Marcelo Rebelo de Sousa disse que uma nova eleição, que seria a terceira em três anos, poderia ocorrer em 11 ou 18 de maio.

A aliança de centro-direita está sendo pesquisada em cerca de 30%, ligeiramente à frente dos socialistas, com o Chega em terceiro lugar, com 18%.

As posturas políticas de Musk parecem estar saindo caras para a Tesla, cujas vendas na Europa caíram 45% em janeiro em relação ao ano anterior, enquanto as vendas de seus rivais aumentaram mais de 37%, de acordo com a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.

(Reportagem de Sergio Goncalves e Pedro Nunes)