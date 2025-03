Defesa Civil de SP cria gabinete de crise para monitorar ventos fortes

A Defesa Civil de São Paulo criou um gabinete de crise para monitorar a situação meteorológica no estado, que tem previsão de chuvas e ventos intensos para os próximos dias.

O que aconteceu

Gabinete passou a operar às 18h de hoje. Fazem parte do grupo representantes das concessionárias de energia, abastecimento de água e órgãos públicos para monitorar a situação em tempo real e coordenar ações preventivas com os municípios. O gabinete deve operar até a próxima terça-feira com o objetivo de garantir pronta resposta a possíveis estragos causados pelos temporais.

Defesa Civil emitiu ontem um alerta severo para a chegada de uma frente fria. A mudança no tempo está prevista para ocorrer entre hoje e amanhã, com previsão de chuvas intensas, quedas de raio e rajadas de vento de até 80 km/h em algumas regiões do estado.

As áreas com alto risco de chuvas são: a região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e litoral norte, além das regiões de Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília. Os locais com risco moderado são Bauru, Araraquara, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto.

Cenário é alarmante para os próximos dias. Essa é a avaliação do diretor do Núcleo de Situação de Anormalidade da Defesa Civil, capitão da Polícia Militar Rodrigo Fiorentini. "Pedimos à população que fique atenta aos alertas do cellbroadcast e que os municípios deem atenção maior às ações de prevenção e proteção do cidadão", disse, em nota.

Previsão nas capitais atingidas pela frente fria

Porto Alegre: até o próximo domingo, a capital gaúcha deve receber pancadas de chuva quase todos os dias da semana, com temperatura máxima esperada de 27ºC e mínima de 18ºC.

Florianópolis: na capital de Santa Catarina, as temperaturas também caem, com mínimas entre 18ºC e 19ºC, e máxima de 29ºC. As chuvas devem chegar na região a partir de terça, mas, para a maior parte da semana, a previsão é de tempo nublado, sem precipitações significativas.

São Paulo: as chuvas devem chegar à capital paulista na segunda à tarde e se estender até pelo menos o próximo domingo. No período, São Paulo deve registrar máxima de 30°C e mínima de 17°C.

Rio de Janeiro: pancadas de chuvas são previstas para quase todos os dias da próxima semana, principalmente à tarde e à noite, exceto na terça. A máxima esperada para a capital é de 35°C, e a mínima, 22°C.

Belo Horizonte: também deve receber pancadas de chuva na tarde de amanhã, mas as precipitações só devem ocorrer novamente a partir de quinta. Na capital mineira, as temperaturas podem variar de 32ºC a 19°C ao longo da semana.

Com informações da Agência Brasil