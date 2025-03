Coreia do Norte alerta para guerra 'acidental' por exercícios militares dos EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte condenou nesta segunda-feira (10, noite de domingo no Brasil) os exercícios militares conjuntos de Washington e Seul como um "ato de provocação", e alertou sobre o perigo de desencadear uma guerra com "apenas um tiro acidental".

"Isto é um ato perigoso de provocação na situação aguda da península coreana, que pode desencadear um conflito físico entre as duas partes com apenas um tiro acidental", declarou o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, citado por meios estatais.

Os exercícios Escudo de Liberdade 2025 entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão programados para começar na segunda-feira e envolvem "treinamentos ao vivo, virtuais e de campo", segundo um comunicado americano. As manobras se estenderão até 21 de março.

A cooperação militar entre Seul e Washington geralmente provoca condenações de Pyongyang, cujo governo qualifica as manobras como preparativos para uma invasão.

As relações entre as duas Coreias estão em um de seus pontos mais baixos em anos, depois que o Norte lançou no ano passado uma onda de mísseis balísticos em violação das sanções da ONU.

Os exercícios Escudo de Liberdade são realizados anualmente e estão entre os maiores executados pela Coreia do Sul e Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores norte-coreano os qualificou como "uma simulação de guerra agressiva e beligerante".

