DPEs, Marinha, universidades e outros órgãos: concursos têm 18,2 mil vagas

Concursos públicos que estão com inscrições abertas oferecem 18.201 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,8 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 1.770 vagas. Elas são oferecidas pela Prefeitura de Itumbiara (GO).

O salário mais alto é de R$ 37,8 mil. O valor será pago para quem passar no concurso do TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa de concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: de 17/3 até 16/4 / Mais informações aqui

TRF5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) - Vagas: 11 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 35.845,21 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

TJ-TO (Tribunal de Justiça do Tocantins) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.350,30 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

DPE-RS (Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.505,37 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

DPE-PE (Defensoria Pública do Estado de Pernambuco) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 25.879,50 / Inscrições: até 3/4 / Mais informações aqui

Pré-Sal Petróleo/RJ - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 8.240 até R$ 19.610 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Susep (Superintendência de Seguros Privados) - Vagas: 176 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 18.033,52 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) - Vagas: 147 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.623,97 até R$ 17.034,85 / Inscrições: de 24/3 até 23/4 / Mais informações aqui

TRT-1-RJ (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região - Rio de Janeiro) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 17.018,67 / Inscrições: até 18/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Sabinópolis (MG) - Vagas: 146 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 16.961,61 / Inscrições: até 19/3 / Mais informações aqui

Sefa-PR (Secretaria da Fazenda do Paraná) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 16.953,96 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Marliéria (MG) - Vagas: 70 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.860,75 / Inscrições: de 18/3 até 25/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tianguá (CE) - Vagas: 1.367 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 15.812,50 / Inscrições: até 19/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Divinésia (MG) - Vagas: 130 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 15.632,97: de 18/3 até 16/4 / Mais informações aqui

STM (Superior Tribunal Militar) - Vagas: 80 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.052,51 até R$ 14.852,66 / Inscrições: até 28/3 / Mais informações aqui

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) - Vagas: 150 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.867,27 até R$ 14.734,44 / Inscrições: até 16/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Igrejinha (RS) - Vagas: 88 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.762,96 até R$ 14.108,18 / Inscrições: até 13/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.131,30 até R$ 14.026,63 / Inscrições: até 12/3 / Mais informações aqui

Cisamve (Consórcio Público Interfederativo de Saúde e Serviços do Vale Europeu)/SC - Vagas: 9 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.542,65 até R$ 14.025,28 / Inscrições: até 27/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alterosa (MG) - Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 13.831,49 / Inscrições: de 26/3 até 27/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Mateus do Sul (PR) - Vagas: 79 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.866,55 até R$ 13.755,01 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serrania (MG) - Vagas: 47 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.352 até R$ 13.401,70 / Inscrições: de 19/5 até 23/6 / Mais informações aqui

UFSCar (Universidade Federal de São Carlos)/SP - Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 9.271,29 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 24/3 / Mais informações aqui

UFF (Universidade Federal Fluminense)/RJ - Vagas: 57 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.863,04 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS - Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.975,59 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí)/SP - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.802,13 até R$ 13.056 / Inscrições: de 11/3 até 9/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Morro da Garça (MG) - Vagas: 145 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 12.952,39 / Inscrições: até 31/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Carmelo (MG) - Vagas: 247 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412,40 até R$ 12.735,07 / Inscrições: até 14/3 / Mais informações aqui

Sead-SE (Secretaria da Administração de Sergipe) - Vagas: 7 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.430,69 / Inscrições: de 10/3 até 10/4 / Mais informações aqui

SES-SE (Secretaria da Saúde de Sergipe) - Vagas: 878 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.615,96 até R$ 12.374,28 / Inscrições: de 11/3 até 9/4 / Mais informações aqui

Unesp (Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")/SP - Vagas: 8 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 4.035,75 até R$ 11.805,63 / Inscrições: até 28/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Belo Horizonte (MG) - Vagas: 67 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.048,66 até R$ 11.747,78 / Inscrições: de 7/4 até 16/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brodowski (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.640 até R$ 11,4 mil / Inscrições: até 13/3 / Mais informações aqui

Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) - Vagas: 3 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 4.002,82 até R$ 11.341,31 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Negro (RO) - Vagas: 190 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.227,91 até R$ 11.184,87 / Inscrições: de 10/3 até 31/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Suzano (SP) - Vagas: 69 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,55 até R$ 10.935,17 / Inscrições: até 3/4 / Mais informações aqui

Fieb (Fundação Instituto de Educação de Barueri)/SP - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.861,37 / Inscrições: até 13/3 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 44 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.144,77 até R$ 10.742,56 / Inscrições: até 18/3 / Mais informações aqui

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) - Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.875,18 até R$ 10.481,64 / Inscrições: de 14/3 até 9/4 / Mais informações aqui

Ufal (Universidade Federal de Alagoas) - Vagas: 71 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: de 12/3 até 3/4 / Mais informações aqui

Unifap (Universidade Federal do Amapá) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.839,21 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 9/3 / Mais informações aqui

UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora)/MG - Vagas: 30 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.681,35 até R$ 10.481,64 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

Arisb-MG (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais) - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.866 até R$ 10.405,67 / Inscrições: até 21/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campinas (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 10.319,01 / Inscrições: até 4/4 / Mais informações aqui

NAV Brasil (Serviços de Navegação Aérea S/A) - Vagas (temporárias): 1.023 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.786,30 até R$ 10.302 / Inscrições: de 10/3 até 3/4 / Mais informações aqui

Hospital das Clínicas de Marília/SP - Vagas: 333 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.640 até R$ 9.479,76 / Inscrições: até 25/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campinas (SP) - Vagas: 85 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.698,67 até R$ 9.416,11 / Inscrições: até 21/3 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 11 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.625,01 até R$ 9.250,17 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) - Vagas: 27 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.843,65 até R$ 9.226,03 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

DPE-RO (Defensoria Pública do Estado de Rondônia) - Vagas: 8 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.567,95 até R$ 9.104,86 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 174 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.070,60 / Inscrições: de 30/4 até 14/5 / Mais informações aqui

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas)/DF - Vagas (temporárias): 25 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.681,70 até R$ 9.047 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

CRM-MS (Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul) - Vagas: 235 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.536,21 até R$ 8.538,29 / Inscrições: até 14/4 / Mais informações aqui

Core-BA (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia) - Vagas: 350 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.166,71 até R$ 8.325,11 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

Aeronáutica - Vagas: 345 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.315 até R$ 8.245 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: 50 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 8.108,80 / Inscrições: até 18/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itumbiara (GO) - Vagas: 1.770 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.089,38 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Quixeramobim (CE) - Vagas: 891 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 8.000 / Inscrições: até 12/3 / Mais informações aqui

CRMV-BA (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia) - Vagas: 34 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.471,95 até R$ 8.000 / Inscrições: até 12/3 / Mais informações aqui

CRM-MG (Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.789,13 / Inscrições: até 12/3 / Mais informações aqui

Arce (Agência Reguladora do Estado do Ceará) - Vagas: 51 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 7.675,53 / Inscrições: até 26/3 / Mais informações aqui

UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) - Vagas: 77 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.231,60 até R$ 7.616,88 / Inscrições: até 13/3 / Mais informações aqui

Itupeva Previdência (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva)/SP - Vagas: 5 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.245,18 até R$ 7.424,79 / Inscrições: até 19/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Porto Alegre (RS) - Vagas: 11 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.431,31 até R$ 6.917,69 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Crefono 5 (Conselho Regional de Fonoaudiologia da 5ª Região)/GO - Vagas: 90 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.917,84 até R$ 6.676,30 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alumínio (SP) - Vagas: 35 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.683,45 até R$ 6.563,53 / Inscrições: até 21/3 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 32 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.387,75 / Inscrições: de 3/4 até 16/5 / Mais informações aqui

IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 78 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 6.180,86 / Inscrições: de 14/3 até 10/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Campina Verde (MG) - Vagas: 112 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior/ Salário: de R$ 1.412 até R$ 6.084,05 / Inscrições: até 25/3 / Mais informações aqui

Bombeiros-MT (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 3.602,23 até R$ 6.003,71 / Inscrições: até 21/3 / Mais informações aqui

CRN-10 (Conselho Regional de Nutrição 10ª Região)/SC - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.836,47 até R$ 5.705,49 / Inscrições: de 10/3 até 14/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santa Maria Madalena (RJ) - Vagas: 147 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 5.685,27 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tietê (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.680,64 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Macatuba (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.875,41 até R$ 5.509,09 / Inscrições: até 9/3 / Mais informações aqui

Câmara de Pratânia (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.600 até R$ 5.500 / Inscrições: até 23/3 / Mais informações aqui

Câmara de Uberaba (MG) - Vagas: 48 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.918,64 até R$ 5.263,42 / Inscrições: até 2/4 / Mais informações aqui

Cides-VRC (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Vale do Rio Cuiabá)/MT - Vagas: 29 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.540 até R$ 5.250 / Inscrições: até 13/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itapura (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 5.221,51 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

Câmara de Morrinhos (GO) - Vagas: 114 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.517,35 até R$ 5.123,06 / Inscrições: de 10/3 até 26/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Álvares Machado (SP) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental e superior / Salário: de R$ 1.250,61 até R$ 5.075,92 / Inscrições: até 30/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de São João da Boa Vista (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.070,69 / Inscrições: até 3/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iaciara (GO) - Vagas: 686 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.422 até R$ 5.000 / Inscrições: até 28/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Serra Negra (SP) - Vagas: 109 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.505,20 até R$ 4.990,38 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tremembé (SP) - Vagas: 126 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.465,30 até R$ 4.981,72 / Inscrições: até 27/3 / Mais informações aqui

UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia) e UFOB (Universidade Federal do Oeste da Bahia) - Vagas: 102 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 24/3 / Mais informações aqui

Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.967,04 / Inscrições: até 25/3 / Mais informações aqui

CRMV-TO (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Tocantins) - Vagas: 120 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.304,96 até R$ 4.831,51 / Inscrições: até 7/4 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bom Sucesso de Itararé (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.622 até R$ 4.647 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de Borebi (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.556,11 / Inscrições: de 17/3 até 22/4 / Mais informações aqui

CRC-DF (Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal) - Vagas: 3 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.336,04 até R$ 4.320 / Inscrições: até 17/3 / Mais informações aqui

Sesap-RN (Secretaria da Saúde Pública do Rio Grande do Norte) - Vagas: 565 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647,77 até R$ 4.270,05 / Inscrições: de 10/3 até 10/4 / Mais informações aqui

Câmara de Mariana (MG) - Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.287,32 até R$ 4.269,52 / Inscrições: de 7/4 até 8/5 / Mais informações aqui

Prefeitura de Mendes Pimentel (MG) - Vagas: 149 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.412 até R$ 4.236 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

CRF-MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 155 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.641 até R$ 4.133 / Inscrições: até 20/3 / Mais informações aqui

Core-MA (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Maranhão) - Vagas: 60 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.977,36 até R$ 4.000 / Inscrições: até 10/3 / Mais informações aqui

MP-GO (Ministério Público de Goiás) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 3.910,20 / Inscrições: de 13/3 até 11/4 / Mais informações aqui

SEC-BA (Secretaria da Educação da Bahia) - Vagas: 1.487 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.113,95 até R$ 3.116,26 / Inscrições: até 25/3 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Luís (MA) - Vagas: 773 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 3.036 / Inscrições: de 24/2 até 23/3 / Mais informações aqui

Seas-CE (Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Ceará) - Vagas (temporárias): 875 / Escolaridade: médio e superior / Salário: R$ 2.804,11 / Inscrições: de 10/3 até 24/3 / Mais informações aqui

Marinha - Vagas: 1.680 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.303,90 até R$ 2.294,50 / Inscrições: até 28/3 / Mais informações aqui

Aeronáutica - Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 1.400 / Inscrições: até 26/3 / Mais informações aqui

