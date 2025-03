Chuvas provocam inundações e cortes de energia na Austrália

Chuvas torrenciais provocaram inundações na costa leste da Austrália, onde equipes de emergência tentavam restabelecer o serviço de energia elétrica para mais de 190.000 imóveis residenciais e empresariais nesta segunda-feira.

O ciclone Alfredo, que tocou o solo no sábado, provocou tempestades ao longo de 400 km do litoral australiano, onde provocou a morte de um homem que teve o veículo arrastado de uma ponte na sexta-feira.

Apesar da diminuição da intensidade do vento e da chuva, as autoridades emitiram alerta de inundações para a região afetada, entre os estados de Queensland e Nova Gales do Sul.

"O evento está longe de terminar", advertiu o primeiro-ministro Anthony Albanese na cidade de Lismore, uma das mais aferadas pelas inundações.

Algumas áreas da cidade de Brisbane, capital de Queensland, registraram o acúmulo de 30 centímetros de chuva em 24 horas.

Os serviços de emergência resgataram 17 pessoas das águas em Queensland durante a noite, segundo o chefe de Governo do estado, David Crisafulli.

"Pedimos à população que permaneça conectada à perspectiva de mais enchentes durante o dia", disse.

As empresas de abastecimento informaram que mais de 185.000 residências e empresas em Queensland e 10.000 em Nova Gales do Sul estavam sem energia elétrica.

