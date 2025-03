Chuvas intensas causam grandes cortes de energia no leste da Austrália

Mais de 300.000 casas ficaram sem eletricidade devido ao mau tempo na costa leste da Austrália, onde uma pessoa morreu e dezenas de soldados ficaram feridos, disseram as autoridades neste domingo (9).

As fortes chuvas foram provocadas pelo ciclone tropical Alfred, que passou dois dias perto da costa australiana antes de ser rebaixado para uma depressão tropical e atingir a costa na noite de sábado.

Ventos fortes e chuvas intensas derrubaram linhas de energia e geraram alertas de inundação em rios cheios ao longo de 400 km de litoral no sudeste do estado de Queensland e no nordeste de Nova Gales do Sul.

As empresas de energia disseram que cerca de 310.000 propriedades em Queensland e pelo menos 16.000 em Nova Gales do Sul ficaram sem energia neste domingo.

"Os clientes devem estar preparados para ficar sem energia por vários dias", disse a Essential Energy, sediada em Queensland, em um comunicado.

Acrescentou que a maior dificuldade para restaurar a energia é a elevação do nível da água, a queda de árvores e os deslizamentos de terra que afetam o acesso por estradas.

Um homem de 61 anos foi encontrado morto no sábado depois que sua caminhonete foi arrastada de uma ponte e caiu em um rio no norte de Nova Gales do Sul.

Em um incidente separado no sábado, a polícia disse que 13 soldados ficaram feridos e foram levados ao hospital quando dois caminhões do exército capotaram durante uma operação de limpeza de estradas na cidade de Lismore.

djw/sco/mas/ag/aa

© Agence France-Presse