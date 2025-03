Chef Olivier Anquier terá polo gastronômico 'du Brésil' na Arábia Saudita

O francês naturalizado brasileiro Olivier Anquier, 65, fundador e sócio do L'Entrecôte d'Olivier e da marca Mundo Pão do Olivier, terá um complexo gastronômico na Arábia Saudita com restaurante, padaria, café, sorveteria e outros espaços. O "Olivier Anquier du Brésil" tem previsão de abrir em 2026, na capital Riad. O investimento não foi revelado.

Como será o complexo

Espaços serão interligados em uma praça. O "Olivier Anquier du Brésil" terá restaurante, padaria, café, sorveteria e outros espaços, como uma área lúdica para crianças. "Esse espaço será parecido a uma praça de vilarejo da minha infância na França, mas sem a igrejinha no meio. Em volta da praça, estarão os meus pães, a carne brasileira, o meu bife com batata frita, o molho da minha tia, café, sorvete. Será um pedaço do meu Brasil", declara Olivier.

Esse conceito do 'bife com batata frita' tem em outras partes do mundo. Mas um saudita [empresário árabe Tarik al-Abassi], após visitar diversos restaurantes pelo mundo, elegeu o meu entrecôte aqui em São Paulo como o melhor do mundo. Ele me procurou querendo levar o restaurante para o seu país. Nunca imaginei que o meu bife com batata frita fosse levado um dia para a Arábia Saudita.

Olivier Anquier

Após dois anos de aproximação, eles começaram a construir o projeto. Em março do ano passado, Olivier viajou até a Arábia Saudita para conhecer a cultura local.

O complexo gastronômico será em Riad, capital da Arábia Saudita. Segundo Olivier, a previsão de abertura é em 2026.

O valor do investimento não foi revelado. Olivier diz que o maior investidor será um grupo saudita, liderado por Tarik al-Abassi, que é casado com a brasileira Cilene al-Abassi.

Projeto-piloto no Brasil. Antes de abrir na Arábia Saudita, Olivier vai abrir um projeto-piloto no bairro Santa Felicidade, em Curitiba (PR). Será um espaço conceito para o projeto da Arábia Saudita. Serão investidos no projeto-piloto entre R$ 4 milhões e 5 milhões. "Vamos construir uma atração em um bairro turístico de Curitiba, similar ao que vamos oferecer em Riad", diz Olivier. A previsão é inaugurar no segundo semestre deste ano.

Expansão das marcas no Brasil

O L'Entrecôte d'Olivier é um restaurante de menu único: o entrecôte. O entrecôte 200g (um famoso corte francês de carne bovina) vem com molho da tia Nicole (uma tia paterna de Olivier que lhe ensinou a receita) e batatas fritas à vontade. A entrada é uma salada de folhas com molho típico francês. O restaurante tem como sobremesa uma mousse Royal de chocolate —receita de Christiane, avó materna de Olivier. O prato principal custa R$ 132, e a mousse de chocolate servido em uma taça tamanho família, R$ 43,90.

Molho é receita de família. "Nós, franceses, temos a maestria dos molhos. Toda família francesa tem uma receita de molho secreta. E na minha não foi diferente. Esse molho que usamos no entrecôte foi criado pelo meu bisavô Joseph no final do século 19. A receita foi passando de geração para geração. E eu aprendi a fazer o molho com a minha tia Nicole. É uma receita secreta", declara Olivier.

Em São Paulo, a marca tem duas unidades. A primeira unidade foi aberta em 2009, no Itaim Bibi, bairro nobre de São Paulo. A outra unidade fica no rooftop do prédio Esther, no centro de São Paulo. Olivier tem dois sócios nesta unidade: o italiano Gilberto Altobelli e Izabel Cristina Dalberto.

Há planos de expansão da marca com unidade própria fora de São Paulo. A empresa está em período de estudos e análises geográficas. Mas a ideia é abrir fora da capital, mas dentro do estado de São Paulo.

Em 2024, o faturamento foi de R$ 9,5 milhões. A projeção para este ano é crescer 8%. O lucro não foi informado.

A padaria Mundo Pão do Olivier tem três unidades em São Paulo. Uma fica no Conjunto Nacional, prédio na avenida Paulista. Foi aberta em 2022. Outras duas foram inauguradas em 2024: nos shoppings Morumbi e Anália Franco. O sócio de Olivier nesse negócio é Rafael Ribeiro, 36.

O chef Olivier Anquier é fundador e sócio da Mundo Pão do Olivier Imagem: Agência Sanduíche/Divulgação

Uma quarta unidade está em obras. Será localizada em um imóvel na esquina das avenidas Ipiranga e São Luís, no centro da capital paulista. A previsão é ser aberta em abril deste ano. "Nessa unidade, um pool de investidores tem 30% do negócio", diz Ribeiro.

O plano de expansão é abrir mais 6 lojas até meados de 2026. "A princípio serão unidades próprias. O plano é abrir mais seis lojas até a metade de 2026. Essas novas unidades serão em São Paulo e fora da cidade também", afirma Ribeiro.

Os produtos mais vendidos são croissants, tranças e suculentos. As tranças são pães compridos, trançados e recheados com azeitona, queijo ou tomate seco. Os suculentos são doces feitos à base da massa de croissant e recheados com um preparo de frutas; são oito sabores. O tíquete médio é de R$ 45. "Desde 1993 até hoje, todos os nossos produtos, e o croissant em particular, são feitos com farinha e manteiga 100% brasileiras", diz Olivier.

O faturamento de 2024 foi de R$ 5 milhões. A projeção é de R$ 20 milhões em 2025. O lucro não foi revelado.

Já teve outros negócios no Brasil

Olivier chegou ao Brasil em dezembro de 1979. Veio como turista para passar um mês de férias e se apaixonou pelo Brasil. Ele é natural de Montfermeil, na França.

Após trabalhar como modelo, Olivier iniciou carreira na gastronomia. Foi dono por dois anos do Aloha, um bar e restaurante pé na areia da praia de Jericoacoara, no Ceará. Em 1991, criou e foi chef do Malaika, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis (SC). Olivier diz que a ideia do negócio veio da atriz Débora Bloch, na época sua mulher. Ele ficou com o negócio até 1993. Ele teve outros dois negócios em São Paulo: a padaria Pain de France e o restaurante francês Esther Rooftop.

Olivier é a terceira geração da família no ramo da panificação. Sua mãe, Myriam, tem até hoje uma padaria em Sidney, na Austrália. Um tio-avô (Gilles) teve uma padaria na França.