Caso Vitória: veja o que disse juíza para ordenar prisão de suspeito

Ao decretar a prisão de Maicol Antonio Sales dos Santos, a juíza Juliana Franca Bassetto Diniz Junqueira afirmou que há "indícios fortíssimos" do envolvimento dele na morte de Vitória Regina Souza, 17, em Cajamar (SP). Também citou uma possível tentativa de obstruir as investigações.

O que aconteceu

Juíza da 5ª Circunscrição Judiciária de Jundiaí determinou a prisão temporária de Maicol ontem. Ele é dono do veículo que teria sido visto no local onde Vitória desapareceu. Vizinhos afirmaram que perceberam uma "movimentação atípica" na casa do suspeito.

Na decisão, a magistrada disse que existem "fortíssimos indícios" de envolvimento de Maicol. "Como se percebe e apesar de, de fato, estarem pendentes numerosos e importantes atos investigativos, não há um único caminho investigativo que não aponte o envolvimento de Maicol com os fatos investigados."

Versões conflitantes causaram suspeita. Ele afirmou à polícia que estava em casa com a esposa na noite de 26 de fevereiro, quando Vitória desapareceu. No entanto, a companheira disse que ela estava na casa de sua mãe, onde ficou até o dia seguinte.

As versões contraditórias acerca de seu paradeiro na data dos fatos e especialmente na noite de 26/02, sugerem tentativa de obstruir a persecução criminal e torna flagrante a possibilidade de influenciar futuros depoimentos com os quais os investigadores certamente buscarão eliminar os pontos ainda não esclarecidos e sanar as diversas contradições.

Vizinhos mencionaram "movimentação atípica" na casa do suspeito naquela noite [quando Vitória desapareceu]. Uma testemunha disse que ele entrava e saía da garagem e afirmou a amigos que o carro teria 'ficado bom'. Outros vizinhos estranharam o fato de o carro de Maicol ter ficado na garagem em vez de estacionado na rua, como era de praxe.

Trechos da decisão da juíza Juliana Junqueira

Juíza suspeita de tentativa de obstrução. Na decisão, ela afirma que Maicol pediu para que publicassem nas redes sociais que seu envolvimento no caso era "fake news".

Eis os pressupostos autorizadores da prisão temporária de Maicol Antonio Sales dos Santos, que se revela verdadeiramente imprescindível para o célere e seguro desfecho da investigação.

A Polícia Civil também pediu a prisão temporária de outro suspeito, identificado como Daniel Lucas Pereira, mas a juíza negou. Ela autorizou busca e apreensão na casa dos dois investigados.

O UOL não localizou a defesa de Maicol. O espaço segue aberto para eventual manifestação.

Entenda o caso

Filmagem de câmera de segurança mostra jovem caminhando até ponto de ônibus em Cajamar (SP) Imagem: Reprodução/RecordTV

Imagens mostram quando Vitória sai do trabalho e caminha em direção a um ponto de ônibus no dia 26 de fevereiro. Ela entra no primeiro ônibus e manda mensagem para uma amiga como se estivesse bem, segundo o delegado Aldo Galiano.

Depois, ela pega um segundo ônibus e suspeita de dois homens. Vitória manda outra mensagem para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

Vitória desce do ônibus, enquanto um dos homens continua no veículo e o outro desembarca. Esse segundo suspeito a acompanha até um ponto de ônibus próximo à casa dela, de acordo com a investigação. A partir desse momento, o Corolla é visto. Ela também fala para a amiga que dois rapazes em outro veículo, um Yaris, "mexem" com ela.

Gustavo Vinícius Moraes, ex-namorado de Vitória, também é investigado. A polícia já sabe que ele estava próximo do local do crime no momento em que Vitória desapareceu e ignorou uma mensagem dela.

Naquela noite, ela pediu uma carona após sair do trabalho, mas Gustavo não respondeu. Normalmente, Vitória fazia o trajeto com o pai, mas o carro da família estava em uma oficina mecânica e ela teria que fazer o percurso a pé.

Em seu primeiro depoimento, Gustavo Moraes alegou que não viu a mensagem porque estava em um encontro com uma menor de idade e só acessou o WhatsApp por volta das 4h. Porém, a polícia descobriu que ele acessou o aplicativo de mensagens antes e respondeu apenas um "ok" às mensagens da família de Vitória sobre o desaparecimento.

Corpo de Vitória foi encontrado na última quarta-feira (5) com sinais de tortura no bairro Ponunduva, zona rural de Cajamar. Ela foi degolada, estava com a cabeça raspada e tinha marcas de facada no rosto. As mãos dela estavam enroladas em um saco plástico para evitar que as unhas ficassem com algum resquício de DNA dos assassinos, afirmou o delegado Aldo Galiano.

A polícia também investiga se o PCC está envolvido com o crime. Segundo o delegado, a jovem foi encontrada com o cabelo raspado — o que é considerado um sinal deixado pela facção paulista por traição amorosa. Galiano também disse que, há quatro meses, um integrante do PCC foi preso na região onde o corpo foi encontrado.