Canadá escolhe ex-banqueiro como novo premiê em meio a ameaças de Trump

O Partido Liberal do Canadá escolheu, hoje, o ex-banqueiro Mark Carney, 59, como novo líder da sigla e primeiro-ministro "tampão" após a renúncia de Justin Trudeau, anunciada em janeiro. O novo chefe de governo seguirá no cargo ao menos até novas eleições gerais serem realizadas, o que deve ocorrer até outubro.

O que aconteceu

Carney venceu com 85,9% dos votos. Ele derrotou Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças (8% dos votos), Karina Gould, membra do parlamento canadense (3,2%), e Frank Bailys (3%), ex-membro do parlamento.

Carney terá como prioridade negociar com o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaça elevar tarifas impostas ao Canadá. Durante a campanha, o economista defendeu que o governo canadense retaliasse os EUA com novas tarifas.

Nas últimas semanas, a questão que dominou o debate no Canadá foi quem é a pessoa certa para confrontar Trump. "Estamos enfrentando a crise mais grave da nossa existência. Tudo na minha vida me preparou para este momento", disse Carney em seu último comício de campanha, anteontem.

Mark Carney comandou os bancos centrais do Canadá e da Inglaterra. Essa posição foi explorada pelo economista para posicioná-lo como um homem experiente e acostumado a administrar crises, mensagem repetida durante a campanha.

O economista derrotou outros três candidatos, mas a adversária principal foi a ex-ministra das Finanças Chrystia Freeland, 56. Ela integrou o governo de Trudeau até dezembro do ano passado.

Carney é uma grande figura graças à sua "experiência econômica e seriedade", diz especialista. "Ele tem um ótimo entendimento dos sistemas financeiros internacionais e dos pontos fortes e fracos da economia canadense", analisou Stéphanie Chouinard, professora de Ciências Políticas no Colégio Militar Real do Canadá.

O ex-banqueiro também terá que alinhar o Partido Liberal para as próximas eleições gerais. Os liberais aparecem empatados nas pesquisas para esse pleito, que escolhe os próximos integrantes do Parlamento. O líder do partido com mais apoio na Câmara se torna primeiro-ministro pelos próximos quatro anos.

Guerra comercial

Os EUA protagonizam uma guerra comercial contra Canadá, México e China desde que Donald Trump tomou posse. O republicano responsabiliza os países pelo contrabando da droga fentanil, e, no caso dos mexicanos, de não combaterem a imigração ilegal. No início da semana passada, o republicano impôs tarifas de 25% para a importação dos produtos canadenses e mexicanos e de 20% para os chineses.

Anteontem, Trump anunciou uma trégua na disputa. O presidente isentou das tarifas de 25% uma parte significativa dos produtos de ambos países até 2 de abril.

O republicano disse que suspendeu as tarifas "para proteger os fabricantes de automóveis e agricultores americanos". Basicamente, os decretos excluem dos impostos existentes os produtos contemplados no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC).

Segundo um funcionário americano, mais de 50% dos produtos mexicanos e 38% dos canadenses entraram em 2024 nos EUA sob esse tratado. Além disso, Trump reduzirá de 25% para 10% as tarifas impostas ao potássio canadense, um mineral utilizado como fertilizante.

*com informações da AFP e da Reuters