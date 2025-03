Canadá define hoje novo primeiro-ministro; economista 'salvador da pátria' é considerado favorito

O Partido Liberal do Canadá elege neste domingo (9) seu novo líder e sucessor do atual primeiro-ministro, Justin Trudeau. Apesar de haver quatro concorrentes na disputa, o economista Mark Carney, de 59 anos, ex-presidente do Banco Central canadense, é considerado favorito para dirigir o país, em meio à crise tarifária com o governo de Donald Trump e as ameaças do republicano de anexação do Canadá.

Depois de passar quase dez anos no poder, Justin Trudeau, filho do ex-primeiro-ministro Pierre Elliott Trudeau, anunciou sua renúncia em 6 de janeiro. Abalado por crises internas sucessivas e queda de popularidade, Trudeau perdeu o apoio dos colegas liberais e teve de ceder seu lugar.

Quatro candidatos disputam a liderança do Partido Liberal, mas as chances de vitória estão concentradas entre a vice-primeira-ministra Chrystia Freeland e Mark Carney, um novato na política. Carney é de longe o candidato que aglutinou mais apoio em torno de sua candidatura e, principalmente, fundos para a campanha. O economista se apresenta como um "outsider", além de levar vantagem por não fazer parte do atual governo.

Até entrar na disputa pela liderança do Partido Liberal do Canadá, este católico praticante, formado em Harvard, administrou uma empresa canadense de gestão de ativos. Em 2019, ele foi nomeado Enviado Especial das Nações Unidas para Ação Climática e Finanças. Antes disso, Carney acumulou uma fortuna durante os 13 anos em que atuou no setor de investimentos do banco americano Goldman Sachs. Foi depois desta experiência que ele assumiu a chefia do Banco do Canadá e ajudou o país durante a crise financeira de 2008.

Em 2013, Mark Carney se tornou o primeiro governador estrangeiro do Banco da Inglaterra. Nunca antes alguém liderou dois bancos centrais do G7. Muitos especialistas consideram Carney responsável pela estabilidade que prevaleceu durante o Brexit, a saída dos britânicos da União Europeia. Ele tem o perfil de um gestor internacional, acostumado a lidar com crises.

Candidato ideal contra ataques de Trump

O retorno de Trump à Casa Branca, as sobretaxas alfandegárias que o republicano busca impor ao Canadá, para, segundo Trudeau, enfraquecer a economia canadense e concretizar o plano de tornar o Canadá o "51º estado americano", fazem de Carney o candidato ideal neste momento.

"Mark Carney conseguiu impor a ideia de que representa a renovação e que sua experiência passada como governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra lhe dá a experiência para poder enfrentar Donald Trump e chegar a um acordo com ele", explica Frédéric Boily, professor de ciência política na Universidade de Alberta. "Alguns o veem como uma espécie de salvador da pátria, que eventualmente fará Donald Trump recuar", acrescenta o especialista.

Trudeau se prepara para deixar o cargo, mas ao menos recuperou parte de sua reputação ao lado dos canadenses, que apreciaram a forma como ele enfrentou os ataques de Trump. A renúncia do premiê foi mal recebida no início do ano, na perspectiva do retorno de Trump à Casa Branca.

"As últimas semanas mostraram um Justin Trudeau diferente daquele que conhecíamos antes: mais incisivo, pronto para tomar decisões mais rapidamente e procrastinar menos. Ele é menos impopular agora por causa dessa combatividade demonstrada contra Donald Trump", nota Boily.

Para o cientista político, o legado de Trudeau será analisado em função do resultado da próxima eleição. O Canadá terá eleições legislativas até outubro de 2025, e "na hipótese de que o Partido Liberal perca eleitores, todos se lembrarão da forma como Trudeau foi expulso de sua própria bancada, por pressão interna", prevê o professsor.

Uma eventual derrota dos liberais poderia fazer com que muitos canadenses vissem "Trudeau como alguém que não soube partir na hora certa, que se agarrou ao poder por muito tempo e que tentou levar o Partido Liberal muito para a esquerda", afirma Frédéric Boily.

A data da transferência de poder no Canadá ainda não é conhecida. Depois do anúncio do resultado da disputa para a presidência do partido governista, a transição poderá levar alguns dias.

