Camille Yembe e o single "Plastique": prenúncio de uma promissora carreira solo

Jovem talento da cena musical belga, a cantora e compositora Camille Yembe se prepara para a estreia de seu primeiro EP neste mês. Com o lançamento do single "Plastique", em destaque na Programação Musical da RFI, a artista já dá uma palinha de um primeiro álbum promissor.

Apesar de ter apenas 28 anos, Camille Yembe não é uma novata na cena musical e traz em sua bagagem várias parcerias, entre elas com os rappers Moha MMZ e Gandhi, atualmente seu manager. Sua voz doce, associada a uma presença de palco cativante, alavancam a carreira desta talentosa jovem em um momento em que artistas belgas mulheres ganham destaque, como Angèle, Lous & The Yakuza e Mentissa.

Depois do primeiro single que saiu em dezembro do ano passado, Camille lança neste mês seu primeiro EP, "Plastique". Na primeira faixa homônima, ela aposta em um dream pop sensível e intenso, com letras que debatem o dilema entre o ser e o parecer.

