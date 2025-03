'Bambas' do samba paulista relembram tradições antes do sambódromo

Há mais de 30 anos as escolas de samba de São Paulo desfilam no Sambódromo do Anhembi durante o Carnaval. É lá que a magia construída durante o ano todo nos barracões acontece.

Mas como será que era antes da principal avenida do samba paulista existir?

Nós Negros esteve no lançamento da exposição "Bambas na Barra Funda", que homenageia alguns "griôs" do samba paulistano. Eles relembraram este período onde os desfiles não tinham tanto glamour ou atenção midiática.

"Gostaria que as futuras gerações entendessem como era antes e por que essa união [da comunidade] era tão forte", conta Simone Tobias, compositora e ex-presidente da agremiação Camisa Verde e Branco.

A matéria é da repórter Hysa Conrado.

70% das mulheres resgatadas do trabalho análogo à escravidão são negras.

Essa é uma das conclusões do Projeto Perfil Resgatado, da Repórter Brasil, que cruzou informações de diferentes sistemas oficiais do governo federal para fazer um recorte de gênero entre as pessoas libertadas do trabalho escravo entre 2003 e 2023.

A pesquisa levantou dados de 2.245 mulheres ? 82% do total de resgatadas no período.

PEGA A VISÃO

As mulheres - cis, trans e travestis, crianças e idosas, negras, periféricas, das águas, florestas, das ruralidades e urbanidades - em suas comunidades e territórios são essenciais para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e democrático de nosso país. E precisamos caminhar juntas.

Margareth Menezes, ministra da Cultura

NÓS NA SEMANA

Luighi fala de episódio de racismo: 'Até quando o futebol vai admitir??



Idosa é condenada após dois anos por ataques racistas ao humorista Eddy Jr



Selminha Sorriso sobre 9,9 de jurado a Beija-Flor: 'Penalizou sem motivo'



DANDO A LETRA

Cristiane Guterres

SXSW: Solidão no trabalho, amizade feminina e o que realmente nos conecta Leia mais

André Santana

Com mais uma chacina, violência supera o Carnaval na periferia de Salvador Leia mais

Jeferson Tenório

'Prisômetro' de Nunes é verniz para esconder show de horrores na segurança Leia mais

Ronilso Pacheco

Papa divulgar boletim tem peso político e é freio contra fake news Leia mais

Flávio VM Costa

Advogados defendem que STF descriminalize porte de 40g de haxixe e skunk Leia mais