Avião com 5 pessoas cai em condomínio de idosos nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Um avião com cinco pessoas caiu hoje (9) em um condomínio para idosos no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Há vários feridos, segundo a imprensa local.

O que aconteceu

O governador Josh Shapiro disse que a aeronave caiu perto do Aeroporto de Lancaster, em Manheim Township. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos ou possíveis mortes.

Imagens nas redes sociais mostram os destroços do avião em um estacionamento. Segundo a emissora NBC News, os bombeiros conseguiram apagar as chamas. Ao menos dois veículos que estavam no local foram danificados pelo incêndio.

O avião saiu do Aeroporto de Lancaster, às 16h26 (horário de Brasília), a caminho de Springfield, no estado de Ohio, segundo monitoramento da FlightAware.

Uma testemunha disse à CNN Internacional que o avião caiu logo após a decolagem. "Estava bem alto, mas então começou a virar para a esquerda e, de repente, mergulhou de lado enquanto continuava a virar para a esquerda", afirmou Brian Pipkin.