Autoridades dos EUA prendem manifestante palestino na Universidade de Columbia, dizem estudantes

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - Agentes do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prenderam um estudante palestino de pós-graduação que desempenhou um papel proeminente nos protestos pró-palestinos do ano passado na Universidade de Columbia, em Nova York, disseram quatro estudantes neste domingo.

O estudante, Mahmoud Khalil, da Escola de Assuntos Internacionais e Públicos da universidade, foi preso por agentes do Departamento de Segurança Interna dos EUA em sua residência universitária no sábado, disseram a estudante de graduação Maryam Alwan e três outros estudantes que pediram para não serem identificados, alegando medo de represálias.

Khalil tem sido um dos negociadores com os administradores da escola em nome dos manifestantes estudantis pró-palestinos, que montaram um acampamento em um gramado de Columbia no ano passado.

A detenção de Khalil parece ser um dos primeiros esforços de Trump, um republicano que retornou à Casa Branca em janeiro, para cumprir sua promessa de buscar a deportação de alguns estudantes estrangeiros envolvidos no movimento de protesto pró-palestino. O ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e o subsequente ataque israelense a Gaza levaram a meses de protestos pró-palestinos que agitaram os campi universitários dos EUA.

Um porta-voz da Columbia disse que a escola estava impedida por lei de compartilhar informações sobre alunos individuais.

Os porta-vozes do Departamento de Segurança Interna e do Departamento de Estado, que supervisiona o sistema de vistos do país, não responderam às perguntas.

Em uma entrevista à Reuters algumas horas antes de sua prisão no sábado, Khalil disse que estava preocupado por estar sendo alvo do governo e de alguns grupos conservadores pró-Israel por falar à mídia.

Na sexta-feira, o governo Trump disse que havia cancelado contratos e subsídios governamentais concedidos à Universidade de Columbia no valor de cerca de US$400 milhões. O governo disse que os cortes e os esforços de deportação de estudantes se devem ao assédio antissemita no campus da Columbia em Manhattan e em suas proximidades.

"O que mais a Columbia pode fazer para apaziguar o Congresso ou o governo agora?", Khalil disse antes de ser preso, observando que a Columbia havia chamado a polícia duas vezes para prender manifestantes e havia disciplinado muitos alunos e funcionários pró-palestinos, suspendendo alguns. "Eles basicamente silenciaram qualquer pessoa que apoiasse a Palestina no campus e isso não foi suficiente. Claramente, Trump está usando os manifestantes como bode expiatório para sua agenda mais ampla de combate e ataque ao ensino superior e ao sistema educacional da Ivy League."

Alwan, uma veterana da Columbia que protestou ao lado de Khalil, disse que o governo Trump estava desumanizando os palestinos.

"Estou horrorizada com meu querido amigo Mahmoud, que é um residente legal, e estou horrorizada com o fato de que isso é apenas o começo", disse ela.

Não ficou imediatamente claro por quais motivos os agentes do DHS detiveram Khalil, cuja esposa é norte-americana, e ele permaneceu sob custódia neste domingo, disseram os estudantes.

(Reportagem de Jonathan Allen)