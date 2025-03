WhatsApp deixará de funcionar em iPhones com versão do iOS inferior ao 15.1 em 5 de maio

O WhatsApp deixará de funcionar em iPhones com sistemas inferiores ao iOS 15.1 a partir de 5 de maio. Segundo o site oficial do aplicativo, o serviço de mensagens já não é compatível com smartphones da Apple que operam com versões anteriores ao iOS 12, nem com dispositivos Android com sistema inferior ao 5.0.

A Meta, empresa controladora do WhatsApp, explica que, anualmente, realiza uma análise para identificar "quais dispositivos e softwares são mais antigos e têm o menor número de usuários", a fim de decidir quais versões do sistema continuarão a ser suportadas.